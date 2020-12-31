https://ria.ru/20201231/swift-1591660945.html

Финансист рассказал о судьбе валюты, если Россию отключат от SWIFT

Финансист рассказал о судьбе валюты, если Россию отключат от SWIFT

США готовятся вводить против России новые санкции, и поводом стала якобы хакерская атака. Американцы грозятся отключить нашу страну от системы обмена банковской РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:11

2020-12-31T01:11

2020-12-31T01:12

артем тузов

россия

swift

евразийский экономический союз

бельгия

иран

сша

экономика

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Эта судьба ждет рубль, если Россию отключат от SWIFT

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США готовятся вводить против России новые санкции, и поводом стала якобы хакерская атака. Американцы грозятся отключить нашу страну от системы обмена банковской информацией SWIFT. Это повлечет для нас проблемы в международных расчетах и панику на валютном рынке, но и США придется несладко, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По его словам, Россия может неплохо адаптироваться к этим ограничениям — примеры уже есть, например, Иран. Кроме того, еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).Если же Россия в следующем году, как планирует, введет цифровой рубль, надобность в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без нее, считает эксперт.По его словам, внезапное отключение России от SWIFT может спровоцировать панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс доллара к рублю вернется в норму. Расчеты будут вестись в евро и юанях через альтернативные системы, заключил эксперт.

https://ria.ru/20201212/bayden-1588942573.html

россия

бельгия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем тузов, россия, swift, евразийский экономический союз, бельгия, иран, сша, экономика