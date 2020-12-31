Финансист рассказал о судьбе валюты, если Россию отключат от SWIFT
01:11 31.12.2020 (обновлено: 01:12 31.12.2020)
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США готовятся вводить против России новые санкции, и поводом стала якобы хакерская атака. Американцы грозятся отключить нашу страну от системы обмена банковской информацией SWIFT. Это повлечет для нас проблемы в международных расчетах и панику на валютном рынке, но и США придется несладко, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса", — объясняет эксперт.
По его словам, Россия может неплохо адаптироваться к этим ограничениям — примеры уже есть, например, Иран. Кроме того, еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Если же Россия в следующем году, как планирует, введет цифровой рубль, надобность в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без нее, считает эксперт.
По его словам, внезапное отключение России от SWIFT может спровоцировать панические валютные колебания. Однако после короткого периода турбулентности курс доллара к рублю вернется в норму. Расчеты будут вестись в евро и юанях через альтернативные системы, заключил эксперт.
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