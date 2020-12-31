https://ria.ru/20201231/superman-1591540033.html

Вышел трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис"

Вышел трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис"

На YouTube-канале платформы CW появился трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:57

2020-12-31T02:57

2020-12-31T02:57

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На YouTube-канале платформы CW появился трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис".В центре сюжета — приключения Человека из стали (Man of Steel) и знаменитой журналистки Лоис Лэйн, которые сталкиваются с новым вызовом: они становятся родителями и воспитывают детей с суперспособностями.Роль Супермена исполняет Тайлер Хэклин.Премьера проекта изначально предполагалась в январе, но ее перенесли на 23 февраля. На CW выходили популярные сериалы "Ривердейл", "Флэш", "Бэтвумен" и другие.

https://ria.ru/20201229/martin-1591272538.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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