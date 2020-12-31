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Вышел трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис"
Вышел трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис"
На YouTube-канале платформы CW появился трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:57
2020-12-31T02:57
2020-12-31T02:57
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На YouTube-канале платформы CW появился трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис".В центре сюжета — приключения Человека из стали (Man of Steel) и знаменитой журналистки Лоис Лэйн, которые сталкиваются с новым вызовом: они становятся родителями и воспитывают детей с суперспособностями.Роль Супермена исполняет Тайлер Хэклин.Премьера проекта изначально предполагалась в январе, но ее перенесли на 23 февраля. На CW выходили популярные сериалы "Ривердейл", "Флэш", "Бэтвумен" и другие.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости
. На YouTube-канале платформы CW появился
трейлер нового супергеройского сериала "Супермен и Лоис".
В центре сюжета — приключения Человека из стали (Man of Steel) и знаменитой журналистки Лоис Лэйн, которые сталкиваются с новым вызовом: они становятся родителями и воспитывают детей с суперспособностями.
Роль Супермена исполняет Тайлер Хэклин.
Премьера проекта изначально предполагалась в январе, но ее перенесли на 23 февраля. На CW выходили популярные сериалы "Ривердейл", "Флэш", "Бэтвумен" и другие.