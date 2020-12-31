https://ria.ru/20201231/sputniki-1591733454.html

Рогозин разошелся с "Роскосмосом" в данных о численности спутников

Рогозин разошелся с "Роскосмосом" в данных о численности спутников

Российская орбитальная группировка гражданского назначения, управление которой осуществляет Роскосмос, насчитывает 96 аппаратов, рассказал глава госкорпорации... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:25

2020-12-31T19:25

2020-12-31T19:28

россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская орбитальная группировка гражданского назначения, управление которой осуществляет Роскосмос, насчитывает 96 аппаратов, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".В среду госкорпорация сообщила, что российская орбитальная группировка гражданского назначения насчитывает 99 спутников.

https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин