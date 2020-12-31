https://ria.ru/20201231/sputniki-1591733454.html
Рогозин разошелся с "Роскосмосом" в данных о численности спутников
Рогозин разошелся с "Роскосмосом" в данных о численности спутников
Российская орбитальная группировка гражданского назначения, управление которой осуществляет Роскосмос, насчитывает 96 аппаратов, рассказал глава госкорпорации... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:25
2020-12-31T19:25
2020-12-31T19:28
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская орбитальная группировка гражданского назначения, управление которой осуществляет Роскосмос, насчитывает 96 аппаратов, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".В среду госкорпорация сообщила, что российская орбитальная группировка гражданского назначения насчитывает 99 спутников.
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591670808.html
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россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин