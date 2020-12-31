https://ria.ru/20201231/sputnik-v-1591664781.html

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:50

2020-12-31T01:50

2020-12-31T02:02

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

абдельмаджид теббун

алжир (республика)

алжир (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

АЛЖИР, 31 дек — РИА Новости. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

алжир (республика)

алжир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, абдельмаджид теббун, алжир (республика), алжир (город), в мире