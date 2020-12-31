Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"
01:50 31.12.2020 (обновлено: 02:02 31.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
АЛЖИР, 31 дек — РИА Новости. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.
"Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт <...> на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами", — сообщил Бельхимер.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.
Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.
Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.
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