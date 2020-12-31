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Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"
Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"
Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T01:50
2020-12-31T02:02
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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абдельмаджид теббун
алжир (республика)
алжир (город)
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АЛЖИР, 31 дек — РИА Новости. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, абдельмаджид теббун, алжир (республика), алжир (город), в мире

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"

01:50 31.12.2020 (обновлено: 02:02 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АЛЖИР, 31 дек — РИА Новости. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер.
"Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт <...> на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами", — сообщил Бельхимер.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какую вакцину против COVID-19 из имеющихся на рынке применить в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.
Ранее министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины примут на основе информации от спецкомитета по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.
Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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