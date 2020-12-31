https://ria.ru/20201231/sovet-1591719132.html

Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по "лечению" COVID-19

Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по "лечению" COVID-19

Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:28

2020-12-31T16:28

2020-12-31T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870604_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_48b06eb127186c44cb96c8917acd385a.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванную, но, вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал."В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды", — пояснила супруга Люка.После того как мужчину привезли в госпиталь, врачи сказали его жене, что следующие сутки будут критическими для него. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате ИВЛ.Врачи пришли к выводу, что его действия привели к отеку мозга. Мужчина сейчас восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/vrach-1591706339.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире