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Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по "лечению" COVID-19
Мужчина чуть не умер, переусердствовав с советом по "лечению" COVID-19
Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:28
2020-12-31T16:28
2020-12-31T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванную, но, вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал."В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды", — пояснила супруга Люка.После того как мужчину привезли в госпиталь, врачи сказали его жене, что следующие сутки будут критическими для него. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате ИВЛ.Врачи пришли к выводу, что его действия привели к отеку мозга. Мужчина сейчас восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Житель Британии Люк Уильямсон попал в больницу из-за того, что пил ежедневно пять литров воды в день, чтобы избавиться, как ему казалось, от симптомов коронавируса
. Об этом пишет Daily Mail
.
Отмечается, что мужчина таким количеством жидкости вымыл почти весь натрий из своего тела. Это едва не привело к фатальным последствиям.
По мнению Люка, реакция его супруги Лауры спасла ему жизнь. Женщина рассказала, что всю неделю ее муж чувствовал себя плохо и ему посоветовали пить больше жидкости. Однажды вечером он пошел принять ванную, но, вылезая, упал. Она пояснила, что не смогла войти туда, так как дверь была закрыта, однако не растерялась и сразу вызвала скорую. Медики приехали через 45 минут, 20 из которых мужчина не отвечал.
"В больнице у него был припадок. Это связано с тем, что уровень натрия был низок из-за слишком большого количества воды", — пояснила супруга Люка.
После того как мужчину привезли в госпиталь, врачи сказали его жене, что следующие сутки будут критическими для него. Несколько дней он лежал в реанимации на аппарате ИВЛ.
Врачи пришли к выводу, что его действия привели к отеку мозга. Мужчина сейчас восстанавливается и вскоре может вернуться к нормальной жизни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.