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Туризм
https://ria.ru/20201231/sochi-1591637775.html
В Сочи рассказали, как подготовились к встрече многочисленных туристов
В Сочи рассказали, как подготовились к встрече многочисленных туристов
По оценкам краевого оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, на новогодние праздники Сочи примет около 260 тысяч, а за весь январь — более... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T09:17
2020-12-31T09:17
туризм
коронавирус в россии
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
роза хутор
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По оценкам краевого оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, на новогодние праздники Сочи примет около 260 тысяч, а за весь январь — более 350 тысяч туристов, сообщает АТОР.Средняя загрузка горного кластера планируется около 86 процентов, прибрежного – около 75 процентов. На текущий момент отели заполнены на 68 процентов. На горнолыжных трассах "Роза Хутор" уже катаются до шести тысяч отдыхающих в день при общей вместимости в десять тысяч человек. В общей сложности на территории горного кластера работают 143 объекта размещения общим номерным фондом более девяти тысяч номеров.По сообщению пресс-службы администрации города, основной заезд гостей ожидается 30 декабря.Пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной и контролируемой. Заболевших коронавирусом среди гостей, прибывших на курорт в последние дни, не выявлено.В аэропорту круглосуточно работает санитарно-оперативный контроль Роспотребнадзора. За недопущением очередей на подъемниках следят волонтеры, идет аудио-оповещение, в часы пик ограничена продажа ски-пассов, действует строгий масочный режим.Как заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, "на сегодняшний день очередей на курортах не наблюдается". Тем не менее, власти решили подстраховаться: в штабе принято решение распространить практику одного из горнолыжных курортов на все объекты горного кластера, и бесплатно раздавать маски гостям.Туристов с признаками COVID-19 готов принимать обсерватор, рассчитанный на 250 мест, где они могут находиться в течении суток до получения результатов экспресс-теста. Если анализ окажется положительным, заболевшего направят в ковидный госпиталь (их в Сочи уже пять).Кстати, на горных курортах вновь заработал единый ски-пасс, по которому в текущем зимнем сезоне доступны более 177 километров трасс. Обладатели единого билета смогут перемещаться между нижними станциями канатных дорог трех курортов на бесплатном автобусе.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, роза хутор, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи, краснодарский край

В Сочи рассказали, как подготовились к встрече многочисленных туристов

09:17 31.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗимние курорты Сочи
Зимние курорты Сочи - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По оценкам краевого оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, на новогодние праздники Сочи примет около 260 тысяч, а за весь январь — более 350 тысяч туристов, сообщает АТОР.
Средняя загрузка горного кластера планируется около 86 процентов, прибрежного – около 75 процентов. На текущий момент отели заполнены на 68 процентов. На горнолыжных трассах "Роза Хутор" уже катаются до шести тысяч отдыхающих в день при общей вместимости в десять тысяч человек. В общей сложности на территории горного кластера работают 143 объекта размещения общим номерным фондом более девяти тысяч номеров.
По сообщению пресс-службы администрации города, основной заезд гостей ожидается 30 декабря.
Пока санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается стабильной и контролируемой. Заболевших коронавирусом среди гостей, прибывших на курорт в последние дни, не выявлено.
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В аэропорту круглосуточно работает санитарно-оперативный контроль Роспотребнадзора. За недопущением очередей на подъемниках следят волонтеры, идет аудио-оповещение, в часы пик ограничена продажа ски-пассов, действует строгий масочный режим.
Как заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, "на сегодняшний день очередей на курортах не наблюдается". Тем не менее, власти решили подстраховаться: в штабе принято решение распространить практику одного из горнолыжных курортов на все объекты горного кластера, и бесплатно раздавать маски гостям.
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Туристов с признаками COVID-19 готов принимать обсерватор, рассчитанный на 250 мест, где они могут находиться в течении суток до получения результатов экспресс-теста. Если анализ окажется положительным, заболевшего направят в ковидный госпиталь (их в Сочи уже пять).
Кстати, на горных курортах вновь заработал единый ски-пасс, по которому в текущем зимнем сезоне доступны более 177 километров трасс. Обладатели единого билета смогут перемещаться между нижними станциями канатных дорог трех курортов на бесплатном автобусе.
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