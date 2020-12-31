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Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Пандемия стала самой серьезной проверкой для нынешнего поколения москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T23:52
2020-12-31T23:52
новый год—2021
россия
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пандемия стала самой серьезной проверкой для нынешнего поколения москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Давайте будем помнить хорошее, а плохое пусть скорее пройдет и забудется. Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни", — сказал он.Мэр отметил, что без сомнений город обязательно преодолеет нынешние трудности, победит и станет сильнее.
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россия, сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

23:52 31.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Пандемия стала самой серьезной проверкой для нынешнего поколения москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пандемия стала самой серьезной проверкой на прочность для нынешнего поколения москвичей, и, как не раз бывало в трудную минуту, мы сплотились, чтобы выдержать это испытание", - сообщил Собянин в своем новогоднем обращении.

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"Давайте будем помнить хорошее, а плохое пусть скорее пройдет и забудется. Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни", — сказал он.
Мэр отметил, что без сомнений город обязательно преодолеет нынешние трудности, победит и станет сильнее.

"Дорогие мои, Спасибо за ваш труд, за ваше внимание и соучастие. Вместе с вами я поднимаю праздничный бокал за ваше здоровье и благополучие, за вас и ваших родных и близких. С Новым 2021 годом!", - заключил мэр.

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Новый год—2021РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
 
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