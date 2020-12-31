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Распространение нового коронавируса
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В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19
Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T23:06
2020-12-31T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров, сообщил глава минздрава Марек Крейчи.По итогам среды в республике был зарегистрирован наивысший показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии – 6315 человек. Общее число больных, по данным минздрава, в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии.В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, словакия, в мире

В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19

23:06 31.12.2020
 
© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров, сообщил глава минздрава Марек Крейчи.

"В связи с резким ростом заболеваний коронавирусом с полуночи 1 января, то есть через четыре часа, запрещено проводить какие-либо встречи не проживающих вместе родственников. Кроме того, с этого же времени действует запрет на работу лыжных центров и гостиниц, а также служб в костелах. Работа в фирмах и на предприятиях может осуществляться только в режиме онлайн. Прогулки разрешаются лишь в ближайшем от места проживания парке. Данные меры приняты до 24 января", - сказал министр на пресс-конференции.

Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По итогам среды в республике был зарегистрирован наивысший показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии – 6315 человек. Общее число больных, по данным минздрава, в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии.
В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
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