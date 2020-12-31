https://ria.ru/20201231/slovakiya-1591739814.html

В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T23:06

2020-12-31T23:06

2020-12-31T23:06

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров, сообщил глава минздрава Марек Крейчи.По итогам среды в республике был зарегистрирован наивысший показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии – 6315 человек. Общее число больных, по данным минздрава, в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии.В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, словакия, в мире