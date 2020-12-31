В Словакии ужесточили ограничения из-за COVID-19
ПРАГА, 31 дек – РИА Новости. Правительство Словакии запретило с 1 января 2021 года встречи родственников, которые не живут вместе, службы в костелах и работу гостиниц и лыжных центров, сообщил глава минздрава Марек Крейчи.
"В связи с резким ростом заболеваний коронавирусом с полуночи 1 января, то есть через четыре часа, запрещено проводить какие-либо встречи не проживающих вместе родственников. Кроме того, с этого же времени действует запрет на работу лыжных центров и гостиниц, а также служб в костелах. Работа в фирмах и на предприятиях может осуществляться только в режиме онлайн. Прогулки разрешаются лишь в ближайшем от места проживания парке. Данные меры приняты до 24 января", - сказал министр на пресс-конференции.
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По итогам среды в республике был зарегистрирован наивысший показатель по числу новых больных COVID-19 за весь период пандемии – 6315 человек. Общее число больных, по данным минздрава, в настоящее время составляет 51 434 человека, из них 2945 госпитализированы, в том числе 416 в тяжелом состоянии.
В среду кабмин республики продлил действующий с 1 октября режим чрезвычайной ситуации до 8 февраля 2021 года.
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