https://ria.ru/20201231/sandu-1591661826.html

Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию

Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию с визитом, если получит соответствующее приглашение. Об этом она заявила в эфире TV8. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:26

2020-12-31T00:26

2020-12-31T07:02

майя санду

брюссель

молдавия

кишинев

киев

в мире

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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию с визитом, если получит соответствующее приглашение. Об этом она заявила в эфире TV8.По словам президента, поездка позволила бы обсудить различные вопросы.Она уточнила, что в следующем месяце посетит с официальным визитом Киев, после чего направится в Брюссель.Санду стала президентом Молдавии по итогам второго тура прямых выборов. По информации ЦИК, она получила поддержку 57,75 процента проголосовавших граждан республики.Во время президентской кампании Санду заявляла, что выбирает европейский путь развития Молдавии. При этом она пообещала, что намерена развивать отношения со всеми стратегическими партнерами республики, включая Россию. Сотрудничество, по ее словам, должно идти на основе национальных интересов Молдавии.

https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590955296.html

брюссель

молдавия

кишинев

киев

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майя санду, брюссель, молдавия, кишинев, киев, в мире