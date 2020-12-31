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Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию
Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию с визитом, если получит соответствующее приглашение. Об этом она заявила в эфире TV8. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:26
2020-12-31T07:02
майя санду
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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию с визитом, если получит соответствующее приглашение. Об этом она заявила в эфире TV8.По словам президента, поездка позволила бы обсудить различные вопросы.Она уточнила, что в следующем месяце посетит с официальным визитом Киев, после чего направится в Брюссель.Санду стала президентом Молдавии по итогам второго тура прямых выборов. По информации ЦИК, она получила поддержку 57,75 процента проголосовавших граждан республики.Во время президентской кампании Санду заявляла, что выбирает европейский путь развития Молдавии. При этом она пообещала, что намерена развивать отношения со всеми стратегическими партнерами республики, включая Россию. Сотрудничество, по ее словам, должно идти на основе национальных интересов Молдавии.
https://ria.ru/20201225/moldaviya-1590955296.html
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майя санду, брюссель, молдавия, кишинев, киев, в мире

Президент Молдавии назвала условие для визита в Россию

00:26 31.12.2020 (обновлено: 07:02 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду
Церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию с визитом, если получит соответствующее приглашение. Об этом она заявила в эфире TV8.
По словам президента, поездка позволила бы обсудить различные вопросы.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке", — отметила Санду.

Она уточнила, что в следующем месяце посетит с официальным визитом Киев, после чего направится в Брюссель.
Санду стала президентом Молдавии по итогам второго тура прямых выборов. По информации ЦИК, она получила поддержку 57,75 процента проголосовавших граждан республики.
Во время президентской кампании Санду заявляла, что выбирает европейский путь развития Молдавии. При этом она пообещала, что намерена развивать отношения со всеми стратегическими партнерами республики, включая Россию. Сотрудничество, по ее словам, должно идти на основе национальных интересов Молдавии.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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