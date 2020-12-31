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Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/salaty-1591661672.html
Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие салаты
Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие салаты
На Новый год еды бывает наготовлено столько, что съесть невозможно, а выбросить жалко. Как быть в таком случае, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:18
2020-12-31T02:18
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Новый год еды бывает наготовлено столько, что съесть невозможно, а выбросить жалко. Как быть в таком случае, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.Хозяйки стараются угодить в новогодние праздники всем. Фантазия разыгрывается так, что многие блюда, особенно салаты, потом приходится доедать несколько дней. О том, чтобы сохранить их свежесть, надо позаботиться заранее, уверен Синицын.Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда невозможно, подчеркнул Синицын. Он также напомнил, что листовые салаты вообще не подлежат хранению. Синицын поделился собственным быстрым рецептом заправки "Цезарь" для блюда из салата айсберг: нужно смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо ‒ и вкусный соус готов. После новогодних застолий эксперт по здоровому питанию рекомендует устроить себе разгрузку ‒ есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм. "Если налегать на зелень, а не на салаты, то будет очень здорово. Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки", – заключил Синицын.
https://ria.ru/20201230/stol-1591508905.html
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россия, здоровье, еда, питание, общество

Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие салаты

02:18 31.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко Приготовление салата "Оливье"
 Приготовление салата Оливье - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На Новый год еды бывает наготовлено столько, что съесть невозможно, а выбросить жалко. Как быть в таком случае, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
Хозяйки стараются угодить в новогодние праздники всем. Фантазия разыгрывается так, что многие блюда, особенно салаты, потом приходится доедать несколько дней. О том, чтобы сохранить их свежесть, надо позаботиться заранее, уверен Синицын.
"Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня. Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой", – советует эксперт.
Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда невозможно, подчеркнул Синицын. Он также напомнил, что листовые салаты вообще не подлежат хранению.
"Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем", – посоветовал шеф-повар.
Синицын поделился собственным быстрым рецептом заправки "Цезарь" для блюда из салата айсберг: нужно смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо ‒ и вкусный соус готов.
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После новогодних застолий эксперт по здоровому питанию рекомендует устроить себе разгрузку ‒ есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм.
"Если налегать на зелень, а не на салаты, то будет очень здорово. Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи. Они улучшают метаболизм и способствуют детоксикации. А еще для разгрузки вашего организма лучше перейти на бульоны: предпочтительнее из индейки или перепелки", – заключил Синицын.
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