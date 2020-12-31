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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201231/rubl-1591662727.html
Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 17 процентов
Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 17 процентов
Рубль завершил падением последний торговый день года и упал по итогам 2020-го к доллару и евро на 17-24 процента, свидетельствуют данные бирж. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:43
2020-12-31T07:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
москва
евро
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Рубль завершил падением последний торговый день года и упал по итогам 2020-го к доллару и евро на 17-24 процента, свидетельствуют данные бирж.Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие торгов в среду вырос на 38 копеек — до 74,42 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 91,52 рубля, следует из информации Московской биржи.Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7 процента к доллару и на 24,1 процента — к евро.На закрытие прошлого года доллар стоил 61,99 рубля, а в январе 2020 года цена на него опускалась до 60,88 рубля. В марте он подскочил на треть — годовой пик оказался на отметке 81,97 рубля (+32,2 процента), затем в июне было локальное дно — на 68,04 рубля, а в ноябре доллар поднимался до локального максимума в 80,95 рубля.Европейская валюта также сначала дешевела в январе 2020 года — до 67,65 рубля против 69,47 рубля за евро на закрытие 2019 года. Годовой пик ее курса был достигнут в ноябре, когда евро подорожал на 35,5 процента — до 94,14 рубля.
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россия, московская биржа, москва, евро, доллар, рубль, экономика

Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 17 процентов

00:43 31.12.2020 (обновлено: 07:47 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Рубль завершил падением последний торговый день года и упал по итогам 2020-го к доллару и евро на 17-24 процента, свидетельствуют данные бирж.
Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие торгов в среду вырос на 38 копеек — до 74,42 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 91,52 рубля, следует из информации Московской биржи.
Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7 процента к доллару и на 24,1 процента — к евро.
На закрытие прошлого года доллар стоил 61,99 рубля, а в январе 2020 года цена на него опускалась до 60,88 рубля. В марте он подскочил на треть — годовой пик оказался на отметке 81,97 рубля (+32,2 процента), затем в июне было локальное дно — на 68,04 рубля, а в ноябре доллар поднимался до локального максимума в 80,95 рубля.
Европейская валюта также сначала дешевела в январе 2020 года — до 67,65 рубля против 69,47 рубля за евро на закрытие 2019 года. Годовой пик ее курса был достигнут в ноябре, когда евро подорожал на 35,5 процента — до 94,14 рубля.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияМосковская биржаМоскваевродолларРубльЭкономика
 
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