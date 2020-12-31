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"Закроют ли храмы": что ждет верующих в Новый год и Рождество

"Закроют ли храмы": что ждет верующих в Новый год и Рождество

Закрытые храмы, свеча перед телевизором или ноутбуком с трансляцией богослужения — так православные верующие встретили Пасху-2020 во многих регионах России. О... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:00

2020-12-31T08:03

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Артем Буденный. Закрытые храмы, свеча перед телевизором или ноутбуком с трансляцией богослужения — так православные верующие встретили Пасху-2020 во многих регионах России. О том, как придется отмечать Рождество, какие ограничения действуют в церквях, а также мечетях, синагогах и дацанах и что духовенство советует на новогодние каникулы прихожанам, — в материале РИА Новости."Навести дисциплину""Без сомнения, в храмах должен сейчас соблюдаться масочный режим. Не везде этого придерживаются... Это вопрос дисциплины", — заявил в декабре заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).Носить маски духовенство, сотрудников храмов и мирян обязали еще весной, в том числе и во время исповеди. Однако далеко не все верующие это требование соблюдают. И в связи с традиционным наплывом прихожан в храмах на Рождество ожидается усиление санитарного контроля.Набирающая обороты вакцинация от коронавируса, конечно, обнадеживает духовенство и мирян. Но пока пандемия не ушла, необходимы масочный режим и социальная дистанция. В некоторых храмах у верующих также измерят температуру и попросят надеть перчатки. Праздничные концерты, конференции, встречи и образовательные программы для детей и взрослых переводят в онлайн. В офлайне — богослужения и таинства.Кроме того, перед исповедью рекомендуют "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Ложку для причастия в храмах должны дезинфицировать (например, спиртом) после каждого причастника, запивку раздавать в одноразовых стаканчиках, а помазание елеем совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку священника по-прежнему нельзя. Иконы, крест и Евангелие также обязаны протирать дезраствором.Если в каком-то храме санитарные меры нарушают, необходимо обратиться к настоятелю, а если и он не прислушается — к архиерею."Неуместные" ограниченияБольшую часть новогодних праздников православные готовятся к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. Продолжают держать начатый еще 28 ноября сорокадневный Рождественский пост, ограничивают себя в еде и развлечениях, зато чаще посещают храмы. Самая строгая часть поста — "предпразднство Рождества", время наибольшего духовного сосредоточения и молитвы, — начинается 2 января.А вот канун Нового года, 31 декабря, выпадает на четверг — и в этот день можно пить вино или шампанское (в умеренных количествах), есть рыбу и морепродукты.Некоторые верующие по многолетней традиции встречают Новый год не за столом, а в храме — на вечернем богослужении или ночной литургии. Строгого предписания тут нет: в одних храмах, особенно монастырских, — литургия, в других — молебен "на начало нового года", а где-то светский Новый год с 31 декабря на 1 января и вовсе не отмечают.Вечером 6 января православные, как правило, заполняют храмы еще до праздничного богослужения. В такой ситуации сохранять социальную дистанцию трудно, поэтому в последние месяцы звучали призывы в Рождество закрыть храмы для прихожан. В Русской православной церкви допустили такой сценарий только в случае введения режима чрезвычайной ситуации (хотя в первую волну эпидемии храмы закрыли и без ЧС — по настоянию санитарных властей).Маловероятно и то, что ограничат число присутствующих на богослужении. Во-первых, как заметил, подводя итоги года, патриарх Кирилл, посещаемость храмов в пандемию в целом уменьшилась, в московских — минимум на треть, а где-то и наполовину. Во-вторых, когда, например, власти Петербурга призвали пускать в храмы не более 50 человек одновременно, замуправделами патриархии епископ Савва решительно заявил, что это "неуместно и не соответствует эпидемической обстановке". В итоге обошлись без этого.Впрочем, определенные ограничения в регионах все же возможны. Так, правительство Тюменской области категорически запретило людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями участвовать в рождественских богослужениях. Если кто решит помолиться в Рождество в отдаленном монастыре, стоит уточнить, открыт ли он, поскольку настоятели могут не пустить паломников из-за эпидемической обстановки.Многие священники также советуют в праздничные дни приходить молиться в храм не в самый час пик. Например, не на ночную рождественскую службу, а утром 7 января на литургию — ее тоже служат праздничным чином. К тому же во многих храмах на Рождество проведут две, а то и три литургии — чтобы все желающие смогли принять в них участие.Традиционные рождественские благотворительные мероприятия частично перевели в онлайн. Так, служба помощи "Милосердие" в рамках акции "Дари радость на Рождество" собирает подарки для одиноких пожилых и малоимущих людей, многодетных и неполных семей, пациентов больниц и бездомных. Как помочь нуждающимся или самому получить поддержку Церкви во время эпидемии, можно подробно узнать на сайте "Антивирус милосердия".Первого января — в мечетьПервый день 2021 года выпадает на пятницу, а для мусульман-мужчин обязательна пятничная молитва в мечети. И все же светский Новый год последователи ислама тоже встречают — чаще всего в кругу семьи."В целом рекомендации для верующих в Новый год такие: спиртное не употреблять, как и в другие дни года, не буянить и молиться, чтобы эпидемия закончилась. Если кто согрешит — перед Богом ответит", — сказал РИА Новости председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Важно для мусульман, по его словам, и Рождество Христово (Иисуса Христа в исламе тоже почитают — как пророка Ису). "Мы молимся при упоминании имен пророков и посланников Бога. У нас с христианами один Бог, просто называем мы его по-разному", — подчеркнул муфтий.Он напомнил слова Всевышнего о том, что "наидостойнейшее деяние человека после того, как он уверовал в Бога, — это приносить радость людям". Поэтому в Новый год Таджуддин призвал мусульман радоваться вместе с представителями других конфессий, желать друг другу добра, счастья, благополучия, а также молиться Богу и делать добрые дела.В Татарстане, как заверил муфтий региона Камиль Самигуллин, в новогодние каникулы мечети будут работать в обычном режиме с учетом противовирусных мер.Правило одно для всех: следовать рекомендациям местных властей, пояснил член президиума Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов. Это же касается и обязательной пятничной молитвы в мечети. "В больших приходах мы предлагаем людям молиться в пятницу по очереди, по записи. Сегодня одна группа верующих, через неделю — другая. Есть правило, что если верующий три раза подряд пропустил молитву без уважительной причины, то это грех перед Всевышним", — добавил Аббясов.В Московской соборной мечети записи нет, людей пускают столько, сколько вмещается с учетом социальной дистанции. "Приходят, как правило, несколько тысяч человек, многие остаются на улице — и это в пятницу, в будний день. Первого же января, в выходной, народу будет больше", — предупреждает муфтий. Он призвал приходить заранее, занять место, читать молитву в ожидании богослужения, что "приветствуется в исламе".В регионах 1 января ситуация может быть другой. Где-то мечети закрывают в пятницу, потому что не могут обеспечить санитарные нормы. "Все зависит от ситуации и предписаний властей, а в каждой мечети решают сами, как обеспечить порядок и выполнить требования", — уточнил Аббясов.Новогодние праздники он посоветовал провести с семьей и заняться чем-то полезным, например, образованием и благотворительностью: "пожертвовать через общины, на сайте "ДУМ РФ" или в фонд "Закят". Муфтий напомнил, что помогать ближним, членам общины и просто людям вокруг вне зависимости от религиозной принадлежности — "нормальная логика для мусульманина". "Пророк не учил нас разделять, кто твой сосед — мусульманин или нет. Если ему нужна помощь и поддержка, то ты должен ее оказать", — заключил собеседник агентства.Тихая еврейская свадьбаНовый год 1 января иудеи, в принципе, не отмечают, особенно на Западе, где елку и Деда Мороза наделяют религиозным смыслом, связывают с Рождеством Христовым и Санта-Клаусом. Однако, как отметил в беседе с РИА Новости президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, в России и других постсоветских странах Новый год "приобрел светский характер", поэтому многие евреи к нему готовятся и празднуют.В синагогу специально по этому поводу не ходят. Однако уже 2 января — суббота. Этот день евреи обязаны посвящать Богу.С 1 по 10 января в еврейском календаре нет больших религиозных праздников. Поэтому особого наплыва верующих в синагогах не ожидают. В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара РИА Новости рассказали, что, если Роспотребнадзор не введет дополнительные ограничения, синагоги будут работать обычном режиме.А вот, например, погулять на веселой еврейской свадьбе сейчас могут всего несколько десятков человек — в основном родственники. Хотя до пандемии порой собиралось до тысячи гостей, рассказывает РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.Это касается всех важнейших ритуалов иудаизма. "Обрезание проводится в основном в присутствии родителей и моэля (человек, который совершает обряд) — даже молитва, сопровождающая церемонию, обходится без миньяна (собрание общины из десяти или более мужчин. — Прим. ред.). Главное — гарантировать здоровье ребенка. Наша вера уделяет особое внимание заботе о здоровье, как сказано: "Забота о жизни превыше Торы", — подчеркнул Лазар. То есть, пояснил он, "можно даже не соблюдать заповедь, если это необходимо для сохранения жизни и здоровья"."В Новом году я бы пожелал больше ценить то, что у нас есть. Прежде всего — жизнь, самый ценный подарок Бога, здоровье, возможность человеческого контакта — в том числе внутри семьи, между поколениями. И конечно, желаю больше помогать друг другу: когда мы едины, мы непобедимы", — уверен раввин."Потерпеть, чтобы не навредить""Светский Новый год мы призываем отмечать дома, беречь себя и близких", — говорит руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева. Буддийская традиционная сангха России, духовный центр которой — Иволгинский дацан — находится в Бурятии, представлена среди прочего в Забайкальском крае, Иркутской области и Петербурге. Все храмы сангхи сейчас открыты для прихожан, везде действуют санитарные правила.В Калмыкских храмах в молельный зал пускают не более 50 человек — это в обычные дни. "А во время религиозных праздников желающих посетить храм очень много, сложно в таких условиях обеспечить санитарные требования, поэтому в праздники мы проводим богослужения без прихожан. Но организуем трансляцию всех мероприятий, включая ежедневные службы", — объяснил вице-президент Объединения буддистов Калмыкии, старший администратор Центрального хурула республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Йонтен-гелюнг.По его словам, в новогодние праздники "особенных ограничений не будет", потому что наплыва верующих в эти дни обычно не бывает.Новый год он посоветовал встретить в семье и воздержаться от массовых гуляний: "Потерпеть, чтобы как можно меньше людей заразилось, чтобы мы скорее смогли остановить эпидемию и вернуться к обычной жизни".Буддийские учителя, добавил он, говорят, что "надо с оптимизмом смотреть на жизнь и Новый год встречать, думая, что в нем все будет хорошо". "Но для этого нужно приложить усилия, проявить ответственность и заботу друг о друге. Тогда у нашего оптимизма будет основа", — уточнил наставник.Ответственность и забота, по его словам, заключаются в том, чтобы всегда помогать друг другу. Ну "а если не можете помочь, хотя бы не вредите". Так гласит буддийская мудрость.

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

https://ria.ru/20201225/molodezh-1591001193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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