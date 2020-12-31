https://ria.ru/20201231/rok-n-roll-1591685180.html

Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене

Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене

Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:45

2020-12-31T10:45

2020-12-31T13:14

дмитрий кулеба

джо байден

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.По его словам, также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере – это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет".

https://ria.ru/20201228/vlast-1591309232.html

сша

украина

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дмитрий кулеба, джо байден, сша, украина, в мире