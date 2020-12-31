Украина заявила, что ждет "рок-н-ролла" в отношениях с США при Байдене
10:45 31.12.2020 (обновлено: 13:14 31.12.2020)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри", - сказал Кулеба в интервью сайту ТСН.ua в ответ на вопрос, чего Украина ожидает от администрации Байдена.
По его словам, также Киев ожидает развития отношений в экономической сфере – это инвестиции в Украину и торговля на мировых рынках.
Министр добавил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет".
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"Решение будет принимать новая администрация (президента - ред.) США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина — это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в госдепе, в Минобороны, Минфине, конгрессе — везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения. А будет конкретная должность или не будет - это уже второстепенный вопрос", - сказал Кулеба.