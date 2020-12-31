Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/rogozin-1591682657.html
Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"
Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:15
2020-12-31T10:15
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
роскосмос
дмитрий рогозин
юрий гагарин (космонавт)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!".На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков продемонстрировал бутылку водки с названием "Поехали!".В ноябре в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память. Там отметили, что "Роскосмос" инициировал регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции.В Роспатенте агентству рассказали, что "Роскосмос" подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/rogozin-1591676713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3bb127a31d7c48f62ee63b2116ee442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество

Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"

10:15 31.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!".
На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков продемонстрировал бутылку водки с названием "Поехали!".
"Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование "космических брендов". Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам", - отреагировал Рогозин.
В ноябре в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память. Там отметили, что "Роскосмос" инициировал регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции.
Солнечная система. Макет - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
Вчера, 09:21
Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" в "космическом океане" в 2021-м
В Роспатенте агентству рассказали, что "Роскосмос" подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.
 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)РоскосмосДмитрий РогозинЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния