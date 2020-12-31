https://ria.ru/20201231/rogozin-1591682657.html

Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"

Рогозин на примере водки объяснил, зачем патентовать фразу "Поехали!"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:15

2020-12-31T10:15

2020-12-31T10:15

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

роскосмос

дмитрий рогозин

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!".На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков продемонстрировал бутылку водки с названием "Поехали!".В ноябре в пресс-службе госкорпорации сообщили РИА Новости, что решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память. Там отметили, что "Роскосмос" инициировал регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции.В Роспатенте агентству рассказали, что "Роскосмос" подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/rogozin-1591676713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, дмитрий рогозин, юрий гагарин (космонавт), общество