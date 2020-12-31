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В Москве задержали или отменили около 105 рейсов
В Москве задержали или отменили около 105 рейсов
В московских аэропортах вечером 31 декабря задержали или отменили около 105 рейсов, сообщил сервис "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T21:16
2020-12-31T21:16
2020-12-31T22:05
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских аэропортах вечером 31 декабря задержали или отменили около 105 рейсов, сообщил сервис "Яндекс.Расписания". По информации на 21:00 мск, во Внуково пять рейсов задержали и два отменили; в Домодедово — 46 задержали, в Шереметьево задержали один рейс, отменили — 50.В первой половине дня сообщалось, что в аэропортах московского региона задержали или отменили более 150 рейсов.Днем о временных ограничениях в работе из-за последствий ледяного дождя рассказали в Домодедово. После появления наледи на взлетно-посадочных полосах пришлось изменить расписание на прилет и вылет. Для обеспечения безопасности полетов службы нарастили частоту уборки полос и их обработку реагентами. Позднее в аэропорту сообщили, что Домодедово вернулось к штатной работе.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), россия, москва, происшествия
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских аэропортах вечером 31 декабря задержали или отменили около 105 рейсов, сообщил сервис "Яндекс.Расписания".
По информации на 21:00 мск, во Внуково пять рейсов задержали и два отменили; в Домодедово
— 46 задержали, в Шереметьево
задержали один рейс, отменили — 50.
В первой половине дня сообщалось, что в аэропортах московского региона задержали или отменили более 150 рейсов.
Днем о временных ограничениях в работе из-за последствий ледяного дождя рассказали в Домодедово. После появления наледи на взлетно-посадочных полосах пришлось изменить расписание на прилет и вылет. Для обеспечения безопасности полетов службы нарастили частоту уборки полос и их обработку реагентами.
Позднее в аэропорту сообщили, что Домодедово вернулось к штатной работе.