https://ria.ru/20201231/reys-1591737184.html

В Москве задержали или отменили около 105 рейсов

В Москве задержали или отменили около 105 рейсов

В московских аэропортах вечером 31 декабря задержали или отменили около 105 рейсов, сообщил сервис "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T21:16

2020-12-31T21:16

2020-12-31T22:05

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В московских аэропортах вечером 31 декабря задержали или отменили около 105 рейсов, сообщил сервис "Яндекс.Расписания". По информации на 21:00 мск, во Внуково пять рейсов задержали и два отменили; в Домодедово — 46 задержали, в Шереметьево задержали один рейс, отменили — 50.В первой половине дня сообщалось, что в аэропортах московского региона задержали или отменили более 150 рейсов.Днем о временных ограничениях в работе из-за последствий ледяного дождя рассказали в Домодедово. После появления наледи на взлетно-посадочных полосах пришлось изменить расписание на прилет и вылет. Для обеспечения безопасности полетов службы нарастили частоту уборки полос и их обработку реагентами. Позднее в аэропорту сообщили, что Домодедово вернулось к штатной работе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/aviareys-1591712507.html

россия

москва

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), россия, москва, происшествия