https://ria.ru/20201231/putin-1591739001.html

Путин выступил с новогодним обращением

Путин выступил с новогодним обращением

Владимир Путин поздравил россиян с новым 2021 годом и отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности. РИА Новости, 01.01.2021

2020-12-31T23:55

2020-12-31T23:55

2021-01-01T00:03

новый год—2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин поздравил россиян с новым 2021 годом и отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности.Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступил в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник пришел к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2021 год наступил в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.В своей речи Путин подчеркнул, что, встречая 2020 год, никто не мог представить, через какие испытания придется пройти."Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал президент.Однако, по словам главы государства, 2020 год был связан и с надеждами, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин не обошел вниманием ветеранов. Он подчеркнул, что страна равняется на них, "на доблестное поколение, победившее заразу нацизма".Президент также отметил, что в 2020 году коронавирус перевернул привычный образ жизни и заставил пересмотреть планы. При этом пандемия помогла многим людям "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное"."Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых", — добавил он.Путин констатировал, что эпидемию пока не удалось полностью остановить, но выразил надежду, что в новом году это удастся."Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве", — сказал он.Глава государства выразил уверенность, что так же ответственно выполняют свои задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие, миротворцы и боевые расчеты армии и флота."Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — заключил президент, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.

https://ria.ru/20201231/illyuminatsiya-1590250964.html

https://ria.ru/20201230/ded-moroz-1591533658.html

https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html

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Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом Ежегодное поздравление Владимира Путина с Новым годом, 2021 год 2020-12-31T23:55 true PT6M02S

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владимир путин, общество