https://ria.ru/20201231/putin-1591711900.html

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2021 годом и отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:03

2020-12-31T15:03

2020-12-31T17:46

новый год—2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2021 годом и отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15:00 мск. В 16:00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск, Находку, Владивосток. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2021 год наступит в 18:00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19:00.В своей речи Путин подчеркнул, что, встречая 2020 год, никто не мог представить, через какие испытания придется пройти. Однако, по словам главы государства, 2020 год был связан и с надеждами, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества."Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — сказал президент.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин не обошел вниманием ветеранов. Он подчеркнул, что страна равняется на них, "на доблестное поколение, победившее заразу нацизма".Президент также отметил, что в 2020 году коронавирус перевернул привычный образ жизни и заставил пересмотреть планы. При этом пандемия помогла многим людям "более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное"."Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых", — добавил он.Путин констатировал, что эпидемию пока не удалось полностью остановить, но выразил надежду, что в новом году это удастся. Глава государства выразил уверенность, что так же ответственно выполняют свои задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие, миротворцы и боевые расчеты армии и флота."Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — заключил президент, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.

https://ria.ru/20201231/illyuminatsiya-1590250964.html

https://ria.ru/20201230/ded-moroz-1591533658.html

https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html

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Новогоднее обращение Президента Полное видео новогоднего обращения Президента России Владимира Путина, вышедшее на Дальнем Востоке. 2020-12-31T15:03 true PT5M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество