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Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей
Владимир Путин в новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что Россия с достоинством прошла тяжелый уходящий год, и поблагодарил россиян за сполченность. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:58
2020-12-31T14:58
2020-12-31T16:23
новый год—2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что Россия с достоинством прошла тяжелый уходящий год, и поблагодарил россиян за сполченность.По его словам, год назад никто не мог представить, через какие испытания придется пройти. Однако, добавил он, 2020-й был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.Поэтому год удалось пройти достойно. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — сказал президент.Он подчеркнул, что очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями и беречь сплоченность. "Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века", — считает Путин.Путин отметил, что эпидемия пока не отступила, борьба с ней не прекращается ни на минуту, а многие медики эту праздничную ночь проведут на дежурстве."Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", — сказал он и предложил россиянам помечтать.Первыми новогоднее обращение главы государства увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где новый год наступает в 15:00 мск.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в новогоднем обращении отметил, что Россия с достоинством прошла тяжелый уходящий год, и поблагодарил россиян за сполченность.
По его словам, год назад никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.
"И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", — сказал глава государства.
Однако, добавил он, 2020-й был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.
Поэтому год удалось пройти достойно. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках", — сказал президент.
Он подчеркнул, что очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями и беречь сплоченность.
"Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь — и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века", — считает Путин.
Путин отметил, что эпидемия пока не отступила, борьба с ней не прекращается ни на минуту, а многие медики эту праздничную ночь проведут на дежурстве.
"Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания", — сказал он и предложил россиянам помечтать.
"Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", — уверен президент.
Первыми новогоднее обращение главы государства увидели жители Анадыря
и Петропавловска-Камчатского
, где новый год наступает в 15:00 мск.