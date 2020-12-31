https://ria.ru/20201231/putin-1591660816.html

Путин будет встречать Новый год с родными и близкими

Путин будет встречать Новый год с родными и близкими

Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:08

2020-12-31T00:08

2020-12-31T00:08

новый год—2021

дмитрий песков

владимир путин

москва

петропавловск-камчатский

анадырь

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее предположил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. Однако, как говорил он РИА Новости, глава государства никогда не прерывается на какие-то праздники.Глава государства традиционно 31 декабря выступит с новогодним обращением к россиянам. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России из-за распространения коронавируса, как ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов. Песков говорил журналистам, что у Путина запланировала поездка.Сам Песков, как он говорил, планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.

https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html

москва

петропавловск-камчатский

анадырь

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дмитрий песков, владимир путин, москва, петропавловск-камчатский, анадырь