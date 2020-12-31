Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201231/putin-1591660816.html
Путин будет встречать Новый год с родными и близкими
Путин будет встречать Новый год с родными и близкими
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:08
2020-12-31T00:08
новый год—2021
дмитрий песков
владимир путин
москва
петропавловск-камчатский
анадырь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590758906_0:260:3000:1948_1920x0_80_0_0_00044d01e74ab5a3f47c064f466da0de.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее предположил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. Однако, как говорил он РИА Новости, глава государства никогда не прерывается на какие-то праздники.Глава государства традиционно 31 декабря выступит с новогодним обращением к россиянам. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России из-за распространения коронавируса, как ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов. Песков говорил журналистам, что у Путина запланировала поездка.Сам Песков, как он говорил, планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.
https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html
москва
петропавловск-камчатский
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590758906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf21637658fa32efbeaf1ffef94dc78e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, москва, петропавловск-камчатский, анадырь

Путин будет встречать Новый год с родными и близкими

00:08 31.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравил членов правительства РФ с наступающим Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов правительства РФ с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее предположил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. Однако, как говорил он РИА Новости, глава государства никогда не прерывается на какие-то праздники.
Глава государства традиционно 31 декабря выступит с новогодним обращением к россиянам. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России из-за распространения коронавируса, как ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов. Песков говорил журналистам, что у Путина запланировала поездка.
Сам Песков, как он говорил, планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
Вчера, 12:05Новый год—2021
Путин поздравил Байдена и Трампа с Новым годом
 
Новый год—2021Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПетропавловск-КамчатскийАнадырь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния