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Путин будет встречать Новый год с родными и близкими
Путин будет встречать Новый год с родными и близкими
Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:08
2020-12-31T00:08
2020-12-31T00:08
новый год—2021
дмитрий песков
владимир путин
москва
петропавловск-камчатский
анадырь
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет встречать Новый год с родными и близкими, как делает это каждый год.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее предположил, что Путину, возможно, удастся перевести дух в праздничные дни. Однако, как говорил он РИА Новости, глава государства никогда не прерывается на какие-то праздники.Глава государства традиционно 31 декабря выступит с новогодним обращением к россиянам. Первыми его увидят жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России из-за распространения коронавируса, как ожидается, президент не откажется от традиции встречать Рождество в одном из российских регионов. Песков говорил журналистам, что у Путина запланировала поездка.Сам Песков, как он говорил, планирует отпраздновать Новый год с семьей и, если потребуется, чуть-чуть поработать.
https://ria.ru/20201230/pozdravlenie-1591541286.html
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дмитрий песков, владимир путин, москва, петропавловск-камчатский, анадырь