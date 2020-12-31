https://ria.ru/20201231/prava-1591661084.html

Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря

Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря

Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии COVID-19 и продленный до конца года, истекает 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2020

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россия

водительские права

авто

москва

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии COVID-19 и продленный до конца года, истекает 31 декабря.В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца.За управление автомобилем с правами с истекшим сроком действия по части 1 статьи 12.7 КоАП предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201203/udostoverenie-1587487005.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, москва, общество