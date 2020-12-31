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Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря
Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря
Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии COVID-19 и продленный до конца года, истекает 31 декабря. РИА Новости, 31.12.2020
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россия
водительские права
авто
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии COVID-19 и продленный до конца года, истекает 31 декабря.В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца.За управление автомобилем с правами с истекшим сроком действия по части 1 статьи 12.7 КоАП предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
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россия, водительские права, авто, москва, общество

Продленный срок действия водительских прав истекает 31 декабря

00:11 31.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии COVID-19 и продленный до конца года, истекает 31 декабря.
В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца.
За управление автомобилем с правами с истекшим сроком действия по части 1 статьи 12.7 КоАП предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Россияводительские праваАвтоМоскваОбщество
 
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