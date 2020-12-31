https://ria.ru/20201231/pozhar-1591668199.html

При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T04:45

2020-12-31T04:45

2020-12-31T05:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

агинское

красноярский край

саянский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 31 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 01.04 мск 31 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу Саянский район, населенный пункт Агинское… одноэтажный одноквартирный брусовой жилой дом. …По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пожар уже потушен, причины уточняются. К тушению привлекались 22 человека и семь единиц техники.

https://ria.ru/20201229/pozhar-1591323337.html

агинское

красноярский край

саянский район

красноярск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), агинское, красноярский край, саянский район, красноярск, происшествия