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При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:45
2020-12-31T05:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
агинское
красноярский край
саянский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 31 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС."В 01.04 мск 31 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу Саянский район, населенный пункт Агинское… одноэтажный одноквартирный брусовой жилой дом. …По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что пожар уже потушен, причины уточняются. К тушению привлекались 22 человека и семь единиц техники.
https://ria.ru/20201229/pozhar-1591323337.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), агинское, красноярский край, саянский район, красноярск, происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека

04:45 31.12.2020 (обновлено: 05:56 31.12.2020)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краюТушение пожара в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, где погибли четыре человека
Тушение пожара в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, где погибли четыре человека - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 31 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 01.04 мск 31 декабря поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу Саянский район, населенный пункт Агинское… одноэтажный одноквартирный брусовой жилой дом. …По предварительным данным следственного комитета, погибли четыре человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пожар уже потушен, причины уточняются. К тушению привлекались 22 человека и семь единиц техники.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря, 07:49
В Приамурье мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АгинскоеКрасноярский крайСаянский районКрасноярскПроисшествия
 
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