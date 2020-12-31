https://ria.ru/20201231/poroshenko-1591682308.html

Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в эфире "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:22

2020-12-31T10:22

2020-12-31T12:58

задержание россиян под минском

украина

петр порошенко

следственный комитет россии (ск рф)

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дмитрий песков

владимир путин

москва

минск

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в эфире "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске.По словам Порошенко, спецоперацию сорвали конкретные лица. Он добавил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые пытались таким образом задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных украинские спецслужбы рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки информации. Официальный Киев опроверг эти сообщения. Но, как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.

https://ria.ru/20200816/1575849644.html

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