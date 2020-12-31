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Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии
Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии
Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в эфире "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T10:22
2020-12-31T12:58
задержание россиян под минском
украина
петр порошенко
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в эфире "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске.По словам Порошенко, спецоперацию сорвали конкретные лица. Он добавил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые пытались таким образом задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных украинские спецслужбы рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки информации. Официальный Киев опроверг эти сообщения. Но, как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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задержание россиян под минском, украина, петр порошенко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире

Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

10:22 31.12.2020 (обновлено: 12:58 31.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в эфире "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске.

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — сказал он.

По словам Порошенко, спецоперацию сорвали конкретные лица. Он добавил, что настойчиво советует создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса.
О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти называли их "боевиками ЧВК" и подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами. В Кремле заявили, что это сотрудники ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, но опоздали на рейс. В Белоруссии они не совершали никаких противоправных действий, а Москва не вмешивалась и не вмешивается в дела Минска, подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В середине августа 32 задержанных вернулись в Россию, еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.
Позже украинские СМИ сообщили, что все это было частью спецоперации Службы безопасности и Главного управления разведки Украины, которые пытались таким образом задержать россиян, якобы участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Предполагалось под предлогом работы в третьей стране заманить их в Минск, откуда они должны были вылететь в Турцию. Самолет планировалось посадить на территории Украины, а задержанных украинские спецслужбы рассчитывали использовать для обмена пленными. Однако операция сорвалась из-за утечки информации. Официальный Киев опроверг эти сообщения. Но, как заявлял Владимир Путин, достоверно известно, что это спецоперация украинских и американских спецслужб.
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