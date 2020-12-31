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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201231/pomosch-1591673534.html
Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники
Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники
Многие колл-центры Москвы продолжат работать в новогодние праздники в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:43
2020-12-31T08:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
алексей савицкий
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Многие колл-центры Москвы продолжат работать в новогодние праздники в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы продолжат работу в стандартном режиме. Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54) и другие службы. Продолжат работу специалисты более 50 горячих линий", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты единой справочной службы подскажут, как в праздничные дни работают государственные организации и центры госуслуг. Единый диспетчерский центр проконсультирует по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг. В праздничные дни можно будет подать заявки на ремонт освещения, уборку подъезда, а также снега и льда во дворах.Отмечается, что многие вопросы можно будет решить при помощи mos.ru, а также приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".По вопросам тарифов и работы транспорта можно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона).Для туристов продолжит работу справочная служба по номеру +7 (495) 122-01-11. Также можно позвонить по номеру +7 (800) 300-61-22.Отмечается, что на горячих линиях общегородского контакт-центра работают свыше 830 операторов. Ежемесячно они принимают около трех миллионов обращений. За 2020 год было принято более 55 миллионов звонков, 27 миллионов из которых обработал голосовой помощник."Наравне с операторами многие вопросы москвичам помогают решить цифровые технологии: пользователю достаточно произнести вопрос в свободной форме, и голосовой помощник в течение нескольких секунд найдет нужную информацию в интерактивной базе знаний", — пояснил Савицкий.Отмечается, что виртуальный ассистент консультирует горожан более чем по 60 темам. Среди них — получение госуслуг, статус готовности документов, транспорт, контакты органов власти и городских учреждений, адреса и режим работы центров "Мои документы", сроки отключения горячей воды и другие. Также робот принимает у горожан показания счетчиков воды, а после доработок научился принимать обращения по вопросам отопления.Кроме того, в новогодние праздники продолжит работать в прежнем режиме столичная горячая линия по коронавирусу (+7 (495) 870-45-09). Также на вопросы будут отвечать сотрудники колл-центра для доноров плазмы (+7 (495) 870-45-16) и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха. Оставить заявку можно по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону +7 (926) 870-44-44.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей савицкий, новый год, москва, общество

Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

08:43 31.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота колл-центра оперштаба по борьбе с коронавирусом в Краснодаре
Работа колл-центра оперштаба по борьбе с коронавирусом в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Многие колл-центры Москвы продолжат работать в новогодние праздники в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы продолжат работу в стандартном режиме. Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54) и другие службы. Продолжат работу специалисты более 50 горячих линий", - говорится в сообщении.
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В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник
Отмечается, что специалисты единой справочной службы подскажут, как в праздничные дни работают государственные организации и центры госуслуг. Единый диспетчерский центр проконсультирует по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг. В праздничные дни можно будет подать заявки на ремонт освещения, уборку подъезда, а также снега и льда во дворах.
"В период праздничных выходных город останется на связи с жителями. Москвичи смогут получить консультации по вопросам в сфере ЖКХ, госуслуг, узнать график работы государственных организаций и транспорта", — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Отмечается, что многие вопросы можно будет решить при помощи mos.ru, а также приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
По вопросам тарифов и работы транспорта можно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона).
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Жителям Москвы рассказали о работе транспорта в новогодние праздники
Для туристов продолжит работу справочная служба по номеру +7 (495) 122-01-11. Также можно позвонить по номеру +7 (800) 300-61-22.
Отмечается, что на горячих линиях общегородского контакт-центра работают свыше 830 операторов. Ежемесячно они принимают около трех миллионов обращений. За 2020 год было принято более 55 миллионов звонков, 27 миллионов из которых обработал голосовой помощник.
"Наравне с операторами многие вопросы москвичам помогают решить цифровые технологии: пользователю достаточно произнести вопрос в свободной форме, и голосовой помощник в течение нескольких секунд найдет нужную информацию в интерактивной базе знаний", — пояснил Савицкий.
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Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
Отмечается, что виртуальный ассистент консультирует горожан более чем по 60 темам. Среди них — получение госуслуг, статус готовности документов, транспорт, контакты органов власти и городских учреждений, адреса и режим работы центров "Мои документы", сроки отключения горячей воды и другие. Также робот принимает у горожан показания счетчиков воды, а после доработок научился принимать обращения по вопросам отопления.
Кроме того, в новогодние праздники продолжит работать в прежнем режиме столичная горячая линия по коронавирусу (+7 (495) 870-45-09). Также на вопросы будут отвечать сотрудники колл-центра для доноров плазмы (+7 (495) 870-45-16) и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха. Оставить заявку можно по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону +7 (926) 870-44-44.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАлексей СавицкийНовый годМоскваОбщество
 
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