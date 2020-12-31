https://ria.ru/20201231/pomosch-1591673534.html

Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

Москвичам рассказали, какие горячие линии будут работать в праздники

Многие колл-центры Москвы продолжат работать в новогодние праздники в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:43

2020-12-31T08:43

2020-12-31T08:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

алексей савицкий

новый год

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570083610_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92f7613b4607085b87bbf5619b342ce3.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Многие колл-центры Москвы продолжат работать в новогодние праздники в обычном режиме, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В новогодние праздники многие колл-центры и сервисы продолжат работу в стандартном режиме. Жители города смогут обратиться в единую справочную службу правительства Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54) и другие службы. Продолжат работу специалисты более 50 горячих линий", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты единой справочной службы подскажут, как в праздничные дни работают государственные организации и центры госуслуг. Единый диспетчерский центр проконсультирует по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг. В праздничные дни можно будет подать заявки на ремонт освещения, уборку подъезда, а также снега и льда во дворах.Отмечается, что многие вопросы можно будет решить при помощи mos.ru, а также приложений "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".По вопросам тарифов и работы транспорта можно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона).Для туристов продолжит работу справочная служба по номеру +7 (495) 122-01-11. Также можно позвонить по номеру +7 (800) 300-61-22.Отмечается, что на горячих линиях общегородского контакт-центра работают свыше 830 операторов. Ежемесячно они принимают около трех миллионов обращений. За 2020 год было принято более 55 миллионов звонков, 27 миллионов из которых обработал голосовой помощник."Наравне с операторами многие вопросы москвичам помогают решить цифровые технологии: пользователю достаточно произнести вопрос в свободной форме, и голосовой помощник в течение нескольких секунд найдет нужную информацию в интерактивной базе знаний", — пояснил Савицкий.Отмечается, что виртуальный ассистент консультирует горожан более чем по 60 темам. Среди них — получение госуслуг, статус готовности документов, транспорт, контакты органов власти и городских учреждений, адреса и режим работы центров "Мои документы", сроки отключения горячей воды и другие. Также робот принимает у горожан показания счетчиков воды, а после доработок научился принимать обращения по вопросам отопления.Кроме того, в новогодние праздники продолжит работать в прежнем режиме столичная горячая линия по коронавирусу (+7 (495) 870-45-09). Также на вопросы будут отвечать сотрудники колл-центра для доноров плазмы (+7 (495) 870-45-16) и горячей линии "Говори руками" для горожан с нарушениями слуха. Оставить заявку можно по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber по телефону +7 (926) 870-44-44.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/pomoschnik-1590495994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201228/transport-1591214094.html

https://ria.ru/20201224/liniya-1590671181.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей савицкий, новый год, москва, общество