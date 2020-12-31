https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

Погода в 2020 году оказалась рекордно аномальной

Погода в 2020 году оказалась рекордно аномальной

Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям. Об этом сообщили представители сервиса "Яндекс.Погода" в разговоре с "Вести.Ru". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:10

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2020-12-31T13:55

россия

погода

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брянск

смоленск

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям. Об этом сообщили представители сервиса "Яндекс.Погода" в разговоре с "Вести.Ru". По данным метеокомпании, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. Например, в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше нуля. Летом климатические рекорды фиксировались на Урале и в Сибири. Например, в Екатеринбурге температура в середине июля достигла 39 градусов. А октябрь 2020-го стал самым теплым за всю историю наблюдений в таких городах, как Москва, Волоколамск, Можайск, Смоленск, Воронеж, Белгород, Тверь, Рязань, Тула, Курск, Брянск, Владимир и Тамбов. В Санкт-Петербурге настолько аномально теплую для октября температуру наблюдали последний раз сто лет назад.При этом аналитики отмечают, что год запомнится не только потеплением. Так, декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории — в некоторых городах термометр опускался ниже отметки в 40 градусов.

https://ria.ru/20201230/pogoda-1591500591.html

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россия, погода, москва, брянск, смоленск, общество