Погода в 2020 году оказалась рекордно аномальной
10:10 31.12.2020 (обновлено: 13:55 31.12.2020)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина снимает на смартфон деревья в лесу на берегу Енисея в Красноярском крае в 30-градусный мороз
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям. Об этом сообщили представители сервиса "Яндекс.Погода" в разговоре с "Вести.Ru".
По данным метеокомпании, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. Например, в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше нуля.
Летом климатические рекорды фиксировались на Урале и в Сибири. Например, в Екатеринбурге температура в середине июля достигла 39 градусов.
А октябрь 2020-го стал самым теплым за всю историю наблюдений в таких городах, как Москва, Волоколамск, Можайск, Смоленск, Воронеж, Белгород, Тверь, Рязань, Тула, Курск, Брянск, Владимир и Тамбов. В Санкт-Петербурге настолько аномально теплую для октября температуру наблюдали последний раз сто лет назад.
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При этом аналитики отмечают, что год запомнится не только потеплением. Так, декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории — в некоторых городах термометр опускался ниже отметки в 40 градусов.