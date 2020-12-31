https://ria.ru/20201231/pogoda-1591672843.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 января

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 января

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 2 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T08:25

2020-12-31T08:25

2020-12-31T08:25

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 2 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 05.00 2 января.Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что в последний день 2020 года в Москве ожидаются облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед, температура воздуха может подняться до плюс 2 градусов. В новогоднюю ночь также будет гололедица, небольшой снег и до минус 1 градуса.

https://ria.ru/20201230/pogoda-1591500591.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество