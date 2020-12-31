https://ria.ru/20201231/pogoda-1591672843.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 января
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности до 2 января
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 2 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T08:25
2020-12-31T08:25
2020-12-31T08:25
погода
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области до 2 января из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действует до 05.00 2 января.Ранее в центре погоды "Фобос" РИА Новости сообщили, что в последний день 2020 года в Москве ожидаются облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед, температура воздуха может подняться до плюс 2 градусов. В новогоднюю ночь также будет гололедица, небольшой снег и до минус 1 градуса.
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество