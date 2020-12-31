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Космонавты на МКС остались без подарков к Новому году
Космонавты на МКС остались без подарков к Новому году
Российские члены экипажа МКС остались без подарков от родных к Новому году в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16", но получат их после... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T03:04
2020-12-31T03:04
новый год—2021
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС остались без подарков от родных к Новому году в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16", но получат их после старта в феврале, сообщили РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.Оставшись сами без подарков, космонавты все же смогут поздравить своих зарубежных коллег, поскольку взяли сувениры с собой заранее, пояснили в психподдержке.Там рассказали, что 31 декабря семьи и друзья смогут выйти на связь с космонавтами и поздравить их с наступающим Новым годом. Помимо того, на борт станции будет отправлено видеопоздравление от волонтеров из Москвы, записи новогодних развлекательных программ, а после Рождества - видеозапись рождественской службы Патриарха."Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников", - сказали в службе психподдержки.Помимо того, дополнительную развлекательную программу экипажу составят 10 тысяч фильмов, хранящихся на медиасервере российского сегмента МКС, уточнили в службе.Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на Международную космическую станцию, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Теперь запуск планируется на 15 февраля.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201231/kosmonavty-1591663667.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва

Космонавты на МКС остались без подарков к Новому году

03:04 31.12.2020
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские члены экипажа МКС остались без подарков от родных к Новому году в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16", но получат их после старта в феврале, сообщили РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.
"Все, что мы готовили с транспортником, который должен был уйти в декабре, оно придет в феврале. Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению. Мы эти грузы с транспортника не снимали", - рассказали в службе.
Оставшись сами без подарков, космонавты все же смогут поздравить своих зарубежных коллег, поскольку взяли сувениры с собой заранее, пояснили в психподдержке.
Там рассказали, что 31 декабря семьи и друзья смогут выйти на связь с космонавтами и поздравить их с наступающим Новым годом. Помимо того, на борт станции будет отправлено видеопоздравление от волонтеров из Москвы, записи новогодних развлекательных программ, а после Рождества - видеозапись рождественской службы Патриарха.
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Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом
"Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников", - сказали в службе психподдержки.
Помимо того, дополнительную развлекательную программу экипажу составят 10 тысяч фильмов, хранящихся на медиасервере российского сегмента МКС, уточнили в службе.
Отправка "Прогресса МС-16" с грузами на Международную космическую станцию, в том числе с подарками для российских космонавтов к Новому году, планировалась на 11 декабря. Теперь запуск планируется на 15 февраля.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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