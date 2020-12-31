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Умер джазовый пианист Клод Боллинг
Умер джазовый пианист Клод Боллинг
Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:31
2020-12-31T15:47
культура
брижит бардо
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франция
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ПАРИЖ, 31 дек – РИА Новости. Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции.Музыкант, страдавший от различных патологий, скончался во вторник в больнице Сен-Клу к западу от Парижа, отмечают французские СМИ.Французская актриса Брижит Бардо в своем сообщении в Twitter написал, что Боллинг ушел, унося с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни и веселые песни.Боллинг родился в Каннах 10 апреля 1930 года. Он создал свой первый оркестр в 16 лет, а в 18 записал свой первый альбом.Последователь Дюка Эллингтона, известного американского джазового композитора, Боллинг создал джазовый биг-бэнд в 1956 году, который просуществовал до середины 2010-х годов.Написал более ста произведений, большинство из них стали мелодиями для французских фильмов, в числе которых картина "Борсалино" с участием Алена Делона и Жана-Поля Бельмондо.
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брижит бардо, ален делон, канны, франция, париж, в мире

Умер джазовый пианист Клод Боллинг

14:31 31.12.2020 (обновлено: 15:47 31.12.2020)
 
© AFP 2020 / Etienne LaurentДжазовый пианист Клод Боллинг
Джазовый пианист Клод Боллинг - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AFP 2020 / Etienne Laurent
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 дек – РИА Новости. Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции.
Музыкант, страдавший от различных патологий, скончался во вторник в больнице Сен-Клу к западу от Парижа, отмечают французские СМИ.
Французская актриса Брижит Бардо в своем сообщении в Twitter написал, что Боллинг ушел, унося с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни и веселые песни.
Боллинг родился в Каннах 10 апреля 1930 года. Он создал свой первый оркестр в 16 лет, а в 18 записал свой первый альбом.
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30 декабря 2020, 15:59
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Последователь Дюка Эллингтона, известного американского джазового композитора, Боллинг создал джазовый биг-бэнд в 1956 году, который просуществовал до середины 2010-х годов.
Написал более ста произведений, большинство из них стали мелодиями для французских фильмов, в числе которых картина "Борсалино" с участием Алена Делона и Жана-Поля Бельмондо.
 
КультураБрижит БардоАлен ДелонКанныФранцияПарижВ мире
 
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