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Умер джазовый пианист Клод Боллинг
Умер джазовый пианист Клод Боллинг
Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:31
2020-12-31T14:31
2020-12-31T15:47
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ПАРИЖ, 31 дек – РИА Новости. Французский джазовый пианист, композитор Клод Боллинг умер в возрасте 90 лет во Франции.Музыкант, страдавший от различных патологий, скончался во вторник в больнице Сен-Клу к западу от Парижа, отмечают французские СМИ.Французская актриса Брижит Бардо в своем сообщении в Twitter написал, что Боллинг ушел, унося с собой ее юность и 60 лет верной дружбы, радости жизни и веселые песни.Боллинг родился в Каннах 10 апреля 1930 года. Он создал свой первый оркестр в 16 лет, а в 18 записал свой первый альбом.Последователь Дюка Эллингтона, известного американского джазового композитора, Боллинг создал джазовый биг-бэнд в 1956 году, который просуществовал до середины 2010-х годов.Написал более ста произведений, большинство из них стали мелодиями для французских фильмов, в числе которых картина "Борсалино" с участием Алена Делона и Жана-Поля Бельмондо.
https://ria.ru/20201230/avtor-1591603257.html
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