Алиев ответил на обвинения ЮНЕСКО из-за армянских памятников в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Баку
БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку в связи ситуацией с армянскими памятниками в Нагорном Карабахе.
Гендиректор ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне заявил 21 декабря, что организация ожидает ответа от Азербайджана по поводу возможности отправления экспертной миссии организации в Карабах. Он отметил, что к властям Азербайджана неоднократно обращались по этому вопросу, но безуспешно.
"Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, селах, в то время как у нас не было возможности ездить в эти села, города. Ни одна международная организация не посещала их, ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь. В Азербайджане охраняются памятники всех религий", - сказал Алиев.
"Хоть раз она побывала на этих землях? Хоть раз побывала в Шушинской мечети? Побывала в разрушенной мечети в Зангилане? Была в Агдамской мечети? Армяне держали там свиней, коров. А сейчас нам предъявляют претензии", - добавил президент Азербайджана.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
18 декабря 2020, 12:18Алиев выступил в защиту Пашиняна
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.