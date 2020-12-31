https://ria.ru/20201231/pamyatniki-1591740604.html

Алиев ответил на обвинения ЮНЕСКО из-за армянских памятников в Карабахе

Алиев ответил на обвинения ЮНЕСКО из-за армянских памятников в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку в связи ситуацией с армянскими памятниками в Нагорном... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T23:55

2020-12-31T23:55

2020-12-31T23:55

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

юнеско

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку в связи ситуацией с армянскими памятниками в Нагорном Карабахе.Гендиректор ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне заявил 21 декабря, что организация ожидает ответа от Азербайджана по поводу возможности отправления экспертной миссии организации в Карабах. Он отметил, что к властям Азербайджана неоднократно обращались по этому вопросу, но безуспешно."Хоть раз она побывала на этих землях? Хоть раз побывала в Шушинской мечети? Побывала в разрушенной мечети в Зангилане? Была в Агдамской мечети? Армяне держали там свиней, коров. А сейчас нам предъявляют претензии", - добавил президент Азербайджана.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201231/karabakh-1591730688.html

https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, юнеско, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире