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Умер звезда фильмов про Анжелику Робер Оссейн
Умер звезда фильмов про Анжелику Робер Оссейн
Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94 году жизни. Об этом пишет газета Le Point. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:05
2020-12-31T15:05
2020-12-31T15:26
робер оссейн
культура
коронавирус covid-19
франция
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер на 94 году жизни. Об этом пишет газета Le Point.Отмечается, что у него был коронавирус. Актер скончался на следующий день после того, как ему исполнилось 93 года. По информации издания, он заразился во время прошлой госпитализации.Его вдова, актриса Кандис Пату заявила агентству Франс Пресс, что он умер в четверг утром в больнице из-за проблем, связанных с дыханием.Мужчина сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении, а также выступил в качестве режиссера и сценариста приблизительно в 20 лентах. Оссейн больше всего известен как граф Тулузкий Жоффрей де Пейрак в экранизации романов об Анжелике.Также он сыграл в фильмах "Профессионал, "Ограбление", "Антарктическая повесть", "Неизвестный в доме", "Отверженные" и многих других.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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робер оссейн, коронавирус covid-19, франция
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Французский актер и режиссер Робер Оссейн
умер на 94 году жизни. Об этом пишет газета Le Point
.
Отмечается, что у него был коронавирус. Актер скончался на следующий день после того, как ему исполнилось 93 года. По информации издания, он заразился во время прошлой госпитализации.
Его вдова, актриса Кандис Пату заявила агентству Франс Пресс
, что он умер в четверг утром в больнице из-за проблем, связанных с дыханием.
Мужчина сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении, а также выступил в качестве режиссера и сценариста приблизительно в 20 лентах. Оссейн больше всего известен как граф Тулузкий Жоффрей де Пейрак в экранизации романов об Анжелике.
Также он сыграл в фильмах "Профессионал, "Ограбление", "Антарктическая повесть", "Неизвестный в доме", "Отверженные" и многих других.