https://ria.ru/20201231/opasnost-1591661942.html

Новый год назвали угрозой для смартфонов

Новый год назвали угрозой для смартфонов

Новогодние праздники традиционно повышают частоту обращений россиян в сервисные центры для починки смартфонов. Как снизить риски, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T04:29

2020-12-31T04:29

2020-12-31T04:29

новый год—2021

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

технологии

общество

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Новогодние праздники традиционно повышают частоту обращений россиян в сервисные центры для починки смартфонов. Как снизить риски, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.По его словам, с гаджетами во время праздников происходят самые невероятные вещи. В этом году, возможно, опасность меньше из-за отмены части развлекательных мероприятий, но она все-таки есть, считает эксперт. Долгие праздничные гулянья представляют угрозу и для оболочки смартфонов, и главное, для данных, которые в них хранятся. Эксперт посоветовал для страховки делать бэкапы, то есть создавать резервные копии информации со смартфона. Даже если вы потеряете или поломаете гаджет, то не останетесь без необходимых вам сведений. Разумеется, хранить бэкапы следует отдельно."Если у вас будет резервная копия, то в любом случае легко восстановить данные после ремонта или покупки нового гаджета", – пояснил Рябинин.

https://ria.ru/20201226/messendzher-1591079792.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, технологии, общество