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Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей
Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:01
2020-12-31T16:58
россия
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров. Об этом пишет URA.RU.Онищенко считает, что стоит запрещать интернет-деятелей, которых смотрят дети и молодежь, если в их видео содержится опасный для юного поколения контент. Также Онищенко предлагает опираться на уже имеющийся опыт и действовать по аналогии с социальными группами, пропагандировавшими суицид. По его мнению, статья 151.2 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") может подойти и в данном случае, но этот вопрос еще нужно изучать. Ранее общественность всколыхнула череда скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров на так называемых треш-стримах. Так, стример под ником Mellstroy избил девушку в прямом эфире на глазах у своих подписчиков. Во время стрима другого блогера, Reeflay, скончалась беременная девушка.
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россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей

16:01 31.12.2020 (обновлено: 16:58 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров. Об этом пишет URA.RU.
Онищенко считает, что стоит запрещать интернет-деятелей, которых смотрят дети и молодежь, если в их видео содержится опасный для юного поколения контент.

"Такие вещи — с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются? Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК", — объяснил он свою позицию.

Также Онищенко предлагает опираться на уже имеющийся опыт и действовать по аналогии с социальными группами, пропагандировавшими суицид.
По его мнению, статья 151.2 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") может подойти и в данном случае, но этот вопрос еще нужно изучать.
Ранее общественность всколыхнула череда скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров на так называемых треш-стримах. Так, стример под ником Mellstroy избил девушку в прямом эфире на глазах у своих подписчиков. Во время стрима другого блогера, Reeflay, скончалась беременная девушка.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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РоссияГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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