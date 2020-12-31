https://ria.ru/20201231/onischenko--1591718760.html

Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей

Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T16:01

2020-12-31T16:01

2020-12-31T16:58

россия

госдума рф

геннадий онищенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587126828_0:54:3075:1784_1920x0_80_0_0_1b9dc9c9e38cb6207ad9c2497fdf7877.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров. Об этом пишет URA.RU.Онищенко считает, что стоит запрещать интернет-деятелей, которых смотрят дети и молодежь, если в их видео содержится опасный для юного поколения контент. Также Онищенко предлагает опираться на уже имеющийся опыт и действовать по аналогии с социальными группами, пропагандировавшими суицид. По его мнению, статья 151.2 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") может подойти и в данном случае, но этот вопрос еще нужно изучать. Ранее общественность всколыхнула череда скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров на так называемых треш-стримах. Так, стример под ником Mellstroy избил девушку в прямом эфире на глазах у своих подписчиков. Во время стрима другого блогера, Reeflay, скончалась беременная девушка.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество