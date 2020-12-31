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Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей
Онищенко призвал сажать блогеров, дурно влияющих на детей
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T16:01
2020-12-31T16:01
2020-12-31T16:58
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров. Об этом пишет URA.RU.Онищенко считает, что стоит запрещать интернет-деятелей, которых смотрят дети и молодежь, если в их видео содержится опасный для юного поколения контент. Также Онищенко предлагает опираться на уже имеющийся опыт и действовать по аналогии с социальными группами, пропагандировавшими суицид. По его мнению, статья 151.2 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") может подойти и в данном случае, но этот вопрос еще нужно изучать. Ранее общественность всколыхнула череда скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров на так называемых треш-стримах. Так, стример под ником Mellstroy избил девушку в прямом эфире на глазах у своих подписчиков. Во время стрима другого блогера, Reeflay, скончалась беременная девушка.
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россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Первый зампредседателя комитета Госдумы
по образованию и науке Геннадий Онищенко
призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров. Об этом пишет URA.RU
.
Онищенко считает, что стоит запрещать интернет-деятелей, которых смотрят дети и молодежь, если в их видео содержится опасный для юного поколения контент.
"Такие вещи — с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются? Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК", — объяснил он свою позицию.
Также Онищенко предлагает опираться на уже имеющийся опыт и действовать по аналогии с социальными группами, пропагандировавшими суицид.
По его мнению, статья 151.2 УК России ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") может подойти и в данном случае, но этот вопрос еще нужно изучать.
Ранее общественность всколыхнула череда скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров на так называемых треш-стримах. Так, стример под ником Mellstroy избил девушку в прямом эфире на глазах у своих подписчиков. Во время стрима другого блогера, Reeflay, скончалась беременная девушка.