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В районе крушения "Онеги" продолжат поисково-спасательную операцию
В районе крушения "Онеги" продолжат поисково-спасательную операцию
Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера "Онега", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T09:52
2020-12-31T09:59
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера "Онега", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

В районе крушения "Онеги" продолжат поисково-спасательную операцию

09:52 31.12.2020 (обновлено: 09:59 31.12.2020)
 
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Морспасслужба
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера "Онега", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с "Онега" живыми, активная фаза поиска прекращена. В 21.00 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели СМР "Онега" и продолжения поиска тел членов экипажа затонувшего судна", - заявили в федеральном агентстве.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
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