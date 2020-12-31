В районе крушения "Онеги" продолжат поисково-спасательную операцию
09:52 31.12.2020 (обновлено: 09:59 31.12.2020)
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Штаб оперативного руководства Росрыболовства принял решение продолжить поиски тел моряков в районе крушения траулера "Онега", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с "Онега" живыми, активная фаза поиска прекращена. В 21.00 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели СМР "Онега" и продолжения поиска тел членов экипажа затонувшего судна", - заявили в федеральном агентстве.
Рыболовецкое судно "Онега" затонуло 28 декабря в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма.