В районе крушения "Онеги" продолжат поисково-спасательную операцию

"В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с "Онега" живыми, активная фаза поиска прекращена. В 21.00 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места гибели СМР "Онега" и продолжения поиска тел членов экипажа затонувшего судна", - заявили в федеральном агентстве.