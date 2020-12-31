Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201231/obrazy-1591208679.html
Бикини, маски, каблуки: самые соблазнительные образы знаменитостей
Бикини, маски, каблуки: самые соблазнительные образы знаменитостей
Кто бы мог подумать в начале года, что маска станет незаменимым аксессуаром, а спортивная одежда заменит деловой костюм? Безусловно, 2020-й был странным годом... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T06:10
2020-12-31T06:10
эмили ратаковски
знаменитости
ибица
звезды
дженнифер лопес
испания
шоубиз
кайли дженнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591222075_0:100:920:618_1920x0_80_0_0_81a17335cb0a6da4c2a8098b8f150b9a.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Кто бы мог подумать в начале года, что маска станет незаменимым аксессуаром, а спортивная одежда заменит деловой костюм? Безусловно, 2020-й был странным годом для моды, но это не значит, что знаменитости не извлекли из него максимум пользы. Кто больше всех удивил соблазнительными образами, — в материале РИА Новости. Хейли Бибер (Болдуин)Еще до начала пандемии коронавируса супруга музыканта Джастина Бибера — супермодель Хейли Бибер (Болдуин) успела блеснуть на красной дорожке перед вечеринкой Vanity Fair, которую традиционно проводят после вручения премии "Оскар". Для выхода она выбрала полупрозрачное платье с широким разрезом, декорированное кружевом и геометрическим узором. По мнению поклонников и ряда СМИ, образ Хейли получился одним из самых удачных в тот вечер. Эмили РатаковскиПриятно удивила поклонников на вечеринке Vanity FairКак и модель Эмили Ратаковски. Она появилась в минималистичном комплекте белого цвета: кроп-топе и длинной прямой юбке. Но, пожалуй, более всего поклонников впечатлил безупречный пресс модели. Кайли ДженнерСамая молодая миллиардерша в мире незадолго до пандемии устроила смелую фотосессию в парных нарядах известного французского бренда со своей лучшей подругой — моделью Анастасией Караниколау.Вместе они позировали в сетчатых платьях, которых едва прикрывали их аппетитные формы. Но это того стоило: соблазнительные снимки набрали больше 6,5 миллиона лайков. Аманда ХолденПосле того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, почти весь мир ушел на тотальный карантин. Всем на долгое время пришлось забыть о тусовках, веселье, а модницам — о любимых нарядах: куда в них ходить?Весной британская телеведущая Аманда Холден удивила поклонников, разместив в Instagram снимки, на которых выносит мусор в гламурном платье розового цвета. В соцсети она заявила, что просто хотела нарядиться. В комментариях Аманду поддержали тысячи пользователей. Они написали, что Холден выглядит невероятно красиво в таком виде даже рядом с мусорным контейнером, а также похвалили ее за смелость. Наоми КэмпбеллПримерно тогда же в Instagram активно обсуждали снимок Наоми Кэмпбелл. Супермодель опубликовала фотографию, на которой лежит на диване, прикрывшись длинной накидкой с розовыми перьями и смотрит вдаль. Поклонников восхитила идеальная фигура 50-летней Кэмпбелл и ее образ.Шарлотт МоссБританская модель на протяжении всего карантина демонстрировала, как быть стильной и сексуальной даже в маске. Шарлотт Мосс часто размещала в Instagram эффектные снимки, на которых позировала в каком-то смелом наряде — например, в платье с широки разрезом и в босоножках на высоком каблуке. Рита ОраТоже призывала подписчиков носить маски. Летом певица опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Испании. На снимке она позирует в ярко-голубом бикини с цветочным принтом и в маске, сшитой из такой же ткани. Публикация набрала более 500 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что такой образ смотрится очень даже мило. Дженнифер ЛопесВ ноябре все обсуждали откровенный танец на стуле, который исполнила Дженнифер Лопес во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020.Поп-звезда появилась на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представила сложный хореографический номер. В комментариях пользователи писали, что номер получился "горячим", а Дженнифер Лопес и в 51 выглядит "шикарно".Мэдисон БирПевица доказала, что даже на самоизоляции можно оставаться женственной и сексуальной. А для этого всего лишь нужно распустить волосы, надеть "дырявый" комбинезон и приспустить махровый халат. Кендалл ДженнерПод конец 2020 года пользователей порадовала Кендалл Дженнер. В Рождество она разместила в Instagram серию фотографий, на которых сидит под елкой в черных колготках и босоножках на высокой платформе.Правда, выглядит она грустной. В комментариях поклонники попытались ее приободрить. Например, Ким Кардашьян написала, что Кендалл — "идеальный человек", многие также отметили, что она просто "великолепна".
https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html
ибица
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591222075_0:14:920:704_1920x0_80_0_0_dee23cec7bea638065115e019ebd4952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмили ратаковски, знаменитости, ибица, звезды, дженнифер лопес, испания, кайли дженнер

Бикини, маски, каблуки: самые соблазнительные образы знаменитостей

06:10 31.12.2020
 
© Фото : @kendalljenner/InstagramКендалл Дженнер
Кендалл Дженнер - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Фото : @kendalljenner/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Кто бы мог подумать в начале года, что маска станет незаменимым аксессуаром, а спортивная одежда заменит деловой костюм? Безусловно, 2020-й был странным годом для моды, но это не значит, что знаменитости не извлекли из него максимум пользы. Кто больше всех удивил соблазнительными образами, — в материале РИА Новости.

Хейли Бибер (Болдуин)

Еще до начала пандемии коронавируса супруга музыканта Джастина Бибера — супермодель Хейли Бибер (Болдуин) успела блеснуть на красной дорожке перед вечеринкой Vanity Fair, которую традиционно проводят после вручения премии "Оскар". Для выхода она выбрала полупрозрачное платье с широким разрезом, декорированное кружевом и геометрическим узором.
По мнению поклонников и ряда СМИ, образ Хейли получился одним из самых удачных в тот вечер.

Эмили Ратаковски

Приятно удивила поклонников на вечеринке Vanity FairКак и модель Эмили Ратаковски. Она появилась в минималистичном комплекте белого цвета: кроп-топе и длинной прямой юбке. Но, пожалуй, более всего поклонников впечатлил безупречный пресс модели.

Кайли Дженнер

Самая молодая миллиардерша в мире незадолго до пандемии устроила смелую фотосессию в парных нарядах известного французского бренда со своей лучшей подругой — моделью Анастасией Караниколау.
Вместе они позировали в сетчатых платьях, которых едва прикрывали их аппетитные формы. Но это того стоило: соблазнительные снимки набрали больше 6,5 миллиона лайков.

Аманда Холден

После того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, почти весь мир ушел на тотальный карантин. Всем на долгое время пришлось забыть о тусовках, веселье, а модницам — о любимых нарядах: куда в них ходить?
Весной британская телеведущая Аманда Холден удивила поклонников, разместив в Instagram снимки, на которых выносит мусор в гламурном платье розового цвета.
В соцсети она заявила, что просто хотела нарядиться. В комментариях Аманду поддержали тысячи пользователей. Они написали, что Холден выглядит невероятно красиво в таком виде даже рядом с мусорным контейнером, а также похвалили ее за смелость.

Наоми Кэмпбелл

Примерно тогда же в Instagram активно обсуждали снимок Наоми Кэмпбелл. Супермодель опубликовала фотографию, на которой лежит на диване, прикрывшись длинной накидкой с розовыми перьями и смотрит вдаль.
Поклонников восхитила идеальная фигура 50-летней Кэмпбелл и ее образ.

Шарлотт Мосс

Британская модель на протяжении всего карантина демонстрировала, как быть стильной и сексуальной даже в маске. Шарлотт Мосс часто размещала в Instagram эффектные снимки, на которых позировала в каком-то смелом наряде — например, в платье с широки разрезом и в босоножках на высоком каблуке.

Рита Ора

Тоже призывала подписчиков носить маски. Летом певица опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Испании. На снимке она позирует в ярко-голубом бикини с цветочным принтом и в маске, сшитой из такой же ткани.
Публикация набрала более 500 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что такой образ смотрится очень даже мило.

Дженнифер Лопес

В ноябре все обсуждали откровенный танец на стуле, который исполнила Дженнифер Лопес во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020.
Поп-звезда появилась на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представила сложный хореографический номер.
В комментариях пользователи писали, что номер получился "горячим", а Дженнифер Лопес и в 51 выглядит "шикарно".

Мэдисон Бир

Певица доказала, что даже на самоизоляции можно оставаться женственной и сексуальной. А для этого всего лишь нужно распустить волосы, надеть "дырявый" комбинезон и приспустить махровый халат.

Кендалл Дженнер

Под конец 2020 года пользователей порадовала Кендалл Дженнер. В Рождество она разместила в Instagram серию фотографий, на которых сидит под елкой в черных колготках и босоножках на высокой платформе.
Правда, выглядит она грустной. В комментариях поклонники попытались ее приободрить. Например, Ким Кардашьян написала, что Кендалл — "идеальный человек", многие также отметили, что она просто "великолепна".
Селена Гомес - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 06:50Шоубиз
От Кардашьян до Гомес: чьи снимки в бикини собирают больше лайков
 
ШоубизЭмили РатаковскиЗнаменитостиИбицазвездыДженнифер ЛопесИспанияКайли Дженнер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от коронавируса
07:26Рогозин раскрыл планы "Роскосмоса" на 2021 год
07:21"Носим маски и боимся болеть": в Ухане рассказали о жизни после COVID-19
06:16В Углегорском районе Сахалина восстановили электроснабжение
06:09Врач заявил об опасности стать лежачим больным при легкой форме COVID-19
05:57В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm
05:54В Совфеде жестко ответили на угрозы Украины в адрес Крыма
05:39На Сахалине из-за непогоды без света остались более 21 тысячи человек
05:10Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог
05:04В Карабахе возвели первые блочно-модульные городки для военных
04:57Познер оценил заявление Жириновского о будущих президентах России
04:54В США умер один из наиболее известных серийных убийц
04:45При пожаре в жилом доме в Красноярском крае погибли четыре человека
04:41Угроза распространения огня после взрыва в жилом доме в Риге миновала
04:29Новый год назвали угрозой для смартфонов
04:28Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
04:28"Зеленский не лох, лохи — мы": в Раде раскрыли обман украинского лидера
04:06В результате взрыва в жилом доме в Риге пострадали четыре человека
04:00В жилом доме в Риге произошел взрыв
03:36Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в России
Лента новостейМолния