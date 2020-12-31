https://ria.ru/20201231/obrazy-1591208679.html

Бикини, маски, каблуки: самые соблазнительные образы знаменитостей

Бикини, маски, каблуки: самые соблазнительные образы знаменитостей

Кто бы мог подумать в начале года, что маска станет незаменимым аксессуаром, а спортивная одежда заменит деловой костюм? Безусловно, 2020-й был странным годом... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T06:10

2020-12-31T06:10

2020-12-31T06:10

эмили ратаковски

знаменитости

ибица

звезды

дженнифер лопес

испания

шоубиз

кайли дженнер

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Кто бы мог подумать в начале года, что маска станет незаменимым аксессуаром, а спортивная одежда заменит деловой костюм? Безусловно, 2020-й был странным годом для моды, но это не значит, что знаменитости не извлекли из него максимум пользы. Кто больше всех удивил соблазнительными образами, — в материале РИА Новости. Хейли Бибер (Болдуин)Еще до начала пандемии коронавируса супруга музыканта Джастина Бибера — супермодель Хейли Бибер (Болдуин) успела блеснуть на красной дорожке перед вечеринкой Vanity Fair, которую традиционно проводят после вручения премии "Оскар". Для выхода она выбрала полупрозрачное платье с широким разрезом, декорированное кружевом и геометрическим узором. По мнению поклонников и ряда СМИ, образ Хейли получился одним из самых удачных в тот вечер. Эмили РатаковскиПриятно удивила поклонников на вечеринке Vanity FairКак и модель Эмили Ратаковски. Она появилась в минималистичном комплекте белого цвета: кроп-топе и длинной прямой юбке. Но, пожалуй, более всего поклонников впечатлил безупречный пресс модели. Кайли ДженнерСамая молодая миллиардерша в мире незадолго до пандемии устроила смелую фотосессию в парных нарядах известного французского бренда со своей лучшей подругой — моделью Анастасией Караниколау.Вместе они позировали в сетчатых платьях, которых едва прикрывали их аппетитные формы. Но это того стоило: соблазнительные снимки набрали больше 6,5 миллиона лайков. Аманда ХолденПосле того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, почти весь мир ушел на тотальный карантин. Всем на долгое время пришлось забыть о тусовках, веселье, а модницам — о любимых нарядах: куда в них ходить?Весной британская телеведущая Аманда Холден удивила поклонников, разместив в Instagram снимки, на которых выносит мусор в гламурном платье розового цвета. В соцсети она заявила, что просто хотела нарядиться. В комментариях Аманду поддержали тысячи пользователей. Они написали, что Холден выглядит невероятно красиво в таком виде даже рядом с мусорным контейнером, а также похвалили ее за смелость. Наоми КэмпбеллПримерно тогда же в Instagram активно обсуждали снимок Наоми Кэмпбелл. Супермодель опубликовала фотографию, на которой лежит на диване, прикрывшись длинной накидкой с розовыми перьями и смотрит вдаль. Поклонников восхитила идеальная фигура 50-летней Кэмпбелл и ее образ.Шарлотт МоссБританская модель на протяжении всего карантина демонстрировала, как быть стильной и сексуальной даже в маске. Шарлотт Мосс часто размещала в Instagram эффектные снимки, на которых позировала в каком-то смелом наряде — например, в платье с широки разрезом и в босоножках на высоком каблуке. Рита ОраТоже призывала подписчиков носить маски. Летом певица опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Испании. На снимке она позирует в ярко-голубом бикини с цветочным принтом и в маске, сшитой из такой же ткани. Публикация набрала более 500 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что такой образ смотрится очень даже мило. Дженнифер ЛопесВ ноябре все обсуждали откровенный танец на стуле, который исполнила Дженнифер Лопес во время церемонии награждения премией American Music Awards 2020.Поп-звезда появилась на сцене театра Microsoft в полупрозрачном боди. Вместе с танцовщицами она представила сложный хореографический номер. В комментариях пользователи писали, что номер получился "горячим", а Дженнифер Лопес и в 51 выглядит "шикарно".Мэдисон БирПевица доказала, что даже на самоизоляции можно оставаться женственной и сексуальной. А для этого всего лишь нужно распустить волосы, надеть "дырявый" комбинезон и приспустить махровый халат. Кендалл ДженнерПод конец 2020 года пользователей порадовала Кендалл Дженнер. В Рождество она разместила в Instagram серию фотографий, на которых сидит под елкой в черных колготках и босоножках на высокой платформе.Правда, выглядит она грустной. В комментариях поклонники попытались ее приободрить. Например, Ким Кардашьян написала, что Кендалл — "идеальный человек", многие также отметили, что она просто "великолепна".

https://ria.ru/20201127/bikini-1586464382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмили ратаковски, знаменитости, ибица, звезды, дженнифер лопес, испания, кайли дженнер