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Зеленскому припомнили "нетрезвую" речь о Крыме
Зеленскому припомнили "нетрезвую" речь о Крыме
Депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из пародий на тогдашнего президента... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:34
2020-12-31T15:34
2020-12-31T17:23
россия
наталья поклонская
владимир зеленский
республика крым
украина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из пародий на тогдашнего президента Петра Порошенко."Владимир Зеленский — удивительный и искренний человек. С Наступающим! Улыбок, мира и благоразумия!" — подписала она видео в Facebook.В самой миниатюре 2014 года Зеленский, выступая в роли нетрезвого президента Украины, поздравляющего народ с Новым годом, произносит фразу: "Я обещаю: в следующем году, мы вернем Крым! Я, конечно, слабо в это верю... Но! Как президент, я обязан вселять в вас вселять доверие... Веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь…" Уже став украинским лидером, он позже неоднократно заявлял о намерении "вернуть" российский полуостров.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, наталья поклонская, владимир зеленский, республика крым, украина
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому
его слова о Крыме, сказанные в одной из пародий на тогдашнего президента Петра Порошенко
.
"Владимир Зеленский — удивительный и искренний человек. С Наступающим! Улыбок, мира и благоразумия!" — подписала она видео в Facebook.
В самой миниатюре 2014 года Зеленский, выступая в роли нетрезвого президента Украины, поздравляющего народ с Новым годом, произносит фразу: "Я обещаю: в следующем году, мы вернем Крым! Я, конечно, слабо в это верю... Но! Как президент, я обязан вселять в вас вселять доверие... Веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь…" Уже став украинским лидером, он позже неоднократно заявлял о намерении "вернуть" российский полуостров.