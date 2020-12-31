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Зеленскому припомнили "нетрезвую" речь о Крыме

Зеленскому припомнили "нетрезвую" речь о Крыме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из пародий на тогдашнего президента... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:34

2020-12-31T15:34

2020-12-31T17:23

россия

наталья поклонская

владимир зеленский

республика крым

украина

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из пародий на тогдашнего президента Петра Порошенко."Владимир Зеленский — удивительный и искренний человек. С Наступающим! Улыбок, мира и благоразумия!" — подписала она видео в Facebook.В самой миниатюре 2014 года Зеленский, выступая в роли нетрезвого президента Украины, поздравляющего народ с Новым годом, произносит фразу: "Я обещаю: в следующем году, мы вернем Крым! Я, конечно, слабо в это верю... Но! Как президент, я обязан вселять в вас вселять доверие... Веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь…" Уже став украинским лидером, он позже неоднократно заявлял о намерении "вернуть" российский полуостров.

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья поклонская, владимир зеленский, республика крым, украина