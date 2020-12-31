https://ria.ru/20201231/nosorog-1591532971.html

Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог

Ученые подтвердили, что в Якутии найден уникальный шерстистый носорог

В Академии наук подтвердили, что туша шерстистого носорога в уникальной сохранности найдена в Абыйском районе Якутии, сообщает Yakutia daily. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T05:10

2020-12-31T05:10

2020-12-31T05:10

республика саха (якутия)

палеонтология

наука

культура

новости культуры

археология

якутск

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В Академии наук подтвердили, что туша шерстистого носорога в уникальной сохранности найдена в Абыйском районе Якутии, сообщает Yakutia daily."По предварительной оценке, носорогу 3-4 года, это очень молодая особь. Скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью, в числе прочего, у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида", — рассказал доктор биологических наук Альберт Протопопов, специализирующийся на изучении мамонтовой фауны. По его словам, животное найдено в августе 2020 года в районе реки Тирехтях. Эта местность уже известна двумя палеонтологическими сенсациями: в 2014 году там была обнаружена туша шерстистого носорожка Сашы, в 2019 – пещерные львята Борис и Спарта. Сохранность находки палеонтологи оценили в 80 процентов. Ранее наиболее сохранившимся считался Колымский носорог, найденный в 2007 году, его сохранность была около 60 процентов. "Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детеныши, либо взрослые особи", — прокомментировал Протопопов. Находку официально передадут Академии наук для изучения, в Якутск его предполагают доставить в январе.

https://ria.ru/20171215/1511002651.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), палеонтология, наука, новости культуры, археология, якутск