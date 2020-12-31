https://ria.ru/20201231/neft-1591728727.html

Белоруссия заключила контракт на поставку азербайджанской нефти

Белоруссия заключила контракт на поставку азербайджанской нефти

SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T18:05

2020-12-31T18:05

2020-12-31T18:05

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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти, сообщили РИА Новости в SOCAR.При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading уже поставила в Белоруссию около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html

https://ria.ru/20200630/1573698077.html

белоруссия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

socar, белоруссия, норвегия, сша, азербайджан, в мире