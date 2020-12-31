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Белоруссия заключила контракт на поставку азербайджанской нефти
Белоруссия заключила контракт на поставку азербайджанской нефти
SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T18:05
2020-12-31T18:05
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти, сообщили РИА Новости в SOCAR.При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading уже поставила в Белоруссию около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.
https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html
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socar, белоруссия, норвегия, сша, азербайджан, в мире

Белоруссия заключила контракт на поставку азербайджанской нефти

18:05 31.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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БАКУ, 31 дек – РИА Новости. SOCAR Trading ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку азербайджанской нефти, сообщили РИА Новости в SOCAR.

"SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы", - сказали в компании.

Мозырское газохранилище в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год
При этом местное агентство Репорт сообщает, что в 2020 году SOCAR Trading уже поставила в Белоруссию около 1 миллиона тонн Azeri Light, а также других сортов нефти.

"По имеющейся информации, в 2021 году объемы поставки нефти на белорусские НПЗ могут быть такими же или даже больше", - пишет агентство.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. В частности, Минск с начала 2020 года закупал нефть из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.
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SOCARБелоруссияНорвегияСШААзербайджанВ мире
 
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