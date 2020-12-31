Пока Дед Мороз на карантине, шоу Татьяны Навки дарят новогоднюю сказку

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с командой долго думала, с какими мюзиклами выйти к зрителям, так как премьеру балета на льду "Лебединое озеро" пришлось перенести на следующий год.

В итоге было решено провести соцопрос среди поклонников шоу.

"Мы и сами удивились, что люди хотели увидеть и опять вспомнить эту нашу настолько русскую и всеми полюбившуюся сказку "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Александра Пушкина", — прокомментировала фигуристка выбор первого шоу.