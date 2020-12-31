Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201231/navka-1591262073.html
Пока Дед Мороз на карантине, шоу Татьяны Навки дарят новогоднюю сказку
Пока Дед Мороз на карантине, шоу Татьяны Навки дарят новогоднюю сказку
В Москве, на арене дворца спорта "Мегаспорт", состоялись показы музыкально-ледовых шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T07:46
2020-12-31T07:46
повилас ванагас
маргарита дробязко
новости культуры
алина загитова
ани лорак
филипп киркоров
александр пушкин
фигурное катание
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591282082_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_c92f543fa52b6a148a343a36c327203d.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве, на арене дворца спорта "Мегаспорт", состоялись показы музыкально-ледовых шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств". После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, фигуристы мирового класса снова вышли на лед, чтобы рассказать всем так полюбившиеся истории. Сложнейшие трюки, чувственные танцы и песни в исполнении звезд отечественной эстрады. Чем еще удивляют спектакли на льду — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591282082_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_fddaafb57ce5ff20567c5d7594352340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
повилас ванагас, маргарита дробязко, новости культуры, алина загитова, ани лорак, филипп киркоров, александр пушкин, фигурное катание, фото, петр чернышев, татьяна навка

Пока Дед Мороз на карантине, шоу Татьяны Навки дарят новогоднюю сказку

07:46 31.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Москве, на арене дворца спорта "Мегаспорт", состоялись показы музыкально-ледовых шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств". После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, фигуристы мирового класса снова вышли на лед, чтобы рассказать всем так полюбившиеся истории. Сложнейшие трюки, чувственные танцы и песни в исполнении звезд отечественной эстрады. Чем еще удивляют спектакли на льду — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с командой долго думала, с какими мюзиклами выйти к зрителям, так как премьеру балета на льду "Лебединое озеро" пришлось перенести на следующий год.

В итоге было решено провести соцопрос среди поклонников шоу.

"Мы и сами удивились, что люди хотели увидеть и опять вспомнить эту нашу настолько русскую и всеми полюбившуюся сказку "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Александра Пушкина", — прокомментировала фигуристка выбор первого шоу.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
1 из 11

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с командой долго думала, с какими мюзиклами выйти к зрителям, так как премьеру балета на льду "Лебединое озеро" пришлось перенести на следующий год.

В итоге было решено провести соцопрос среди поклонников шоу.

"Мы и сами удивились, что люди хотели увидеть и опять вспомнить эту нашу настолько русскую и всеми полюбившуюся сказку "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Александра Пушкина", — прокомментировала фигуристка выбор первого шоу.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Участники мюзикла до последнего боялись, что все опять могут закрыть, как это было в марте.

Но когда стало известно, что шоу точно будут, фигуристы собрались после долгого перерыва и начали активно тренироваться, чтобы удивить зрителей эффектными элементами: прыжками, сальто, вращениями, поддержками и много чем еще.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
2 из 11

Участники мюзикла до последнего боялись, что все опять могут закрыть, как это было в марте.

Но когда стало известно, что шоу точно будут, фигуристы собрались после долгого перерыва и начали активно тренироваться, чтобы удивить зрителей эффектными элементами: прыжками, сальто, вращениями, поддержками и много чем еще.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Подготовка классно проходила. Мы, наверное, часов по 12 проводили на льду, но все было весело и здорово",— прокомментировал олимпийский чемпион Илья Кулик.

Исполнитель роли коварного Фарлафа отметил, что когда спортсмены выходят на лед, то полностью погружаются в атмосферу русской сказки.

"Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты — одна говорящая голова чего стоит", — подчеркнул Кулик.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
3 из 11

"Подготовка классно проходила. Мы, наверное, часов по 12 проводили на льду, но все было весело и здорово",— прокомментировал олимпийский чемпион Илья Кулик.

Исполнитель роли коварного Фарлафа отметил, что когда спортсмены выходят на лед, то полностью погружаются в атмосферу русской сказки.

"Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты — одна говорящая голова чего стоит", — подчеркнул Кулик.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Одна из "изюминок" спектакля — номера с полетами.

"Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов — с продвижением — больше нет", — рассказала Навка которая в мюзикле тоже исполняет этот сложный трюк.

Для того, чтобы фигуристы летали на высоте нескольких метров вперед-назад, а также вверх и вниз, на потолке установили множество подвесов. Хотя возвести такую конструкцию очень сложно, постановщики не отказываются от этой задумки — красота и зрелищность стоят того.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
4 из 11

Одна из "изюминок" спектакля — номера с полетами.

"Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов — с продвижением — больше нет", — рассказала Навка которая в мюзикле тоже исполняет этот сложный трюк.

Для того, чтобы фигуристы летали на высоте нескольких метров вперед-назад, а также вверх и вниз, на потолке установили множество подвесов. Хотя возвести такую конструкцию очень сложно, постановщики не отказываются от этой задумки — красота и зрелищность стоят того.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Еще один не менее сложный этап при подготовке шоу — подбор голосов, которыми говорят герои, и музыкального сопровождения. Все-таки именно песни и реплики превращают отточенные трюки в спектакль на льду.

Вот уже несколько лет мюзиклы Татьяны Навки не обходятся без участия Филиппа Киркорова. По словам фигуристки, народный артист России давно стал "визитной карточкой" ее постановок.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
5 из 11

Еще один не менее сложный этап при подготовке шоу — подбор голосов, которыми говорят герои, и музыкального сопровождения. Все-таки именно песни и реплики превращают отточенные трюки в спектакль на льду.

Вот уже несколько лет мюзиклы Татьяны Навки не обходятся без участия Филиппа Киркорова. По словам фигуристки, народный артист России давно стал "визитной карточкой" ее постановок.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Например, в "Руслане и Людмиле" он озвучил злого колдуна Черномора, которого играет российско-итальянский фигурист Иван Бариев (Ригини).

В мюзиклах также можно услышать голоса Ани Лорак, Александра Панайотова, Григория Лепса и других артистов.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
6 из 11

Например, в "Руслане и Людмиле" он озвучил злого колдуна Черномора, которого играет российско-итальянский фигурист Иван Бариев (Ригини).

В мюзиклах также можно услышать голоса Ани Лорак, Александра Панайотова, Григория Лепса и других артистов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Шоу Татьяны Навки любят зрители всех возрастов. "Мы тремя поколениями пришли", — рассказала Ирина, которая посмотрела мюзикл вместе с 5-летним сыном Колей и его бабушкой Татьяной.

В прошлом году мальчик был на мюзикле Навки "Аленький цветочек". По словам Ирины, уже тогда, в четыре года, ему понравился спектакль, а сейчас он делится первыми впечатлениями.

"Мне больше всего понравилось, как Руслан (Петр Чернышев) сражался со злым дядей", — рассказал Коля.

Его мама отметила, на шоу они пошли еще и потому, что во многих детских садах в этом году беда с новогодними утренниками — на елки из-за пандемии запретили приглашать Деда Мороза и Снегурочку.

"А развлекать ребенка как-то надо и создавать ему праздник тоже", — считает Ирина.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
7 из 11

Шоу Татьяны Навки любят зрители всех возрастов. "Мы тремя поколениями пришли", — рассказала Ирина, которая посмотрела мюзикл вместе с 5-летним сыном Колей и его бабушкой Татьяной.

В прошлом году мальчик был на мюзикле Навки "Аленький цветочек". По словам Ирины, уже тогда, в четыре года, ему понравился спектакль, а сейчас он делится первыми впечатлениями.

"Мне больше всего понравилось, как Руслан (Петр Чернышев) сражался со злым дядей", — рассказал Коля.

Его мама отметила, на шоу они пошли еще и потому, что во многих детских садах в этом году беда с новогодними утренниками — на елки из-за пандемии запретили приглашать Деда Мороза и Снегурочку.

"А развлекать ребенка как-то надо и создавать ему праздник тоже", — считает Ирина.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"А мне сальтухи понравились", — заявил 8-летний Демид.

Школьник приехал на шоу из подмосковных Химок вместе с родителями и старшей сестрой, 9-летней Василисой. На нее произвели впечатление световые эффекты и костюмы.

"Все очень красиво", — считает она.

Их мама Ирина добавила, что они подготовились к посещению представления.

"Маски есть, перчатки тоже. Тем более, если все время сидеть дома, что дети тогда увидят — ничего", — уверена она.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
8 из 11

"А мне сальтухи понравились", — заявил 8-летний Демид.

Школьник приехал на шоу из подмосковных Химок вместе с родителями и старшей сестрой, 9-летней Василисой. На нее произвели впечатление световые эффекты и костюмы.

"Все очень красиво", — считает она.

Их мама Ирина добавила, что они подготовились к посещению представления.

"Маски есть, перчатки тоже. Тем более, если все время сидеть дома, что дети тогда увидят — ничего", — уверена она.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии зал заполнен только на 25 процентов. При вместимости в 16 тысяч зрителей в обычное время, сейчас на трибунах "Мегаспорта" может расположиться максимум три тысячи (расчеты произвел Роспотребнадзор. — Прим. ред.)

По словам Татьяны Навки, в таком огромном пространстве и с таким количеством зрителей практически невозможно заразиться коронавирусом.

"Здесь намного меньше опасности, чем в метро, в магазинах, транспорте", — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Тем более, что на арене предприняты все меры безопасности. Сотрудники внимательно следят за тем, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, а также были в масках и перчатках.

Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила
9 из 11

Из-за пандемии зал заполнен только на 25 процентов. При вместимости в 16 тысяч зрителей в обычное время, сейчас на трибунах "Мегаспорта" может расположиться максимум три тысячи (расчеты произвел Роспотребнадзор. — Прим. ред.)

По словам Татьяны Навки, в таком огромном пространстве и с таким количеством зрителей практически невозможно заразиться коронавирусом.

"Здесь намного меньше опасности, чем в метро, в магазинах, транспорте", — подчеркнула олимпийская чемпионка.

Тем более, что на арене предприняты все меры безопасности. Сотрудники внимательно следят за тем, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, а также были в масках и перчатках.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вместе с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым на лед вышла самая титулованная фигуристка планеты Алина Загитова, а также чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания.

Премьера ледового шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
10 из 11

В мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вместе с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым на лед вышла самая титулованная фигуристка планеты Алина Загитова, а также чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Здесь зрителей тоже ждали сложнейшие трюки, номера с полетами и красочные костюмы, вдохновленные персонажами из сказок "Спящая красавица", "Алиса в стране чудес", а также фильмом "Малефисента" с Анджелиной Джоли.

Оба спектакля будут показывать в ДС "Мегаспорт" по 7 января включительно.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.

Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
11 из 11

Здесь зрителей тоже ждали сложнейшие трюки, номера с полетами и красочные костюмы, вдохновленные персонажами из сказок "Спящая красавица", "Алиса в стране чудес", а также фильмом "Малефисента" с Анджелиной Джоли.

Оба спектакля будут показывать в ДС "Мегаспорт" по 7 января включительно.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
 
КультураПовилас ВанагасМаргарита ДробязкоНовости культурыАлина ЗагитоваАни ЛоракФилипп КиркоровАлександр ПушкинФигурное катаниеПетр ЧернышевТатьяна Навка
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния