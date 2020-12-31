Пока Дед Мороз на карантине, шоу Татьяны Навки дарят новогоднюю сказку
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с командой долго думала, с какими мюзиклами выйти к зрителям, так как премьеру балета на льду "Лебединое озеро" пришлось перенести на следующий год.
В итоге было решено провести соцопрос среди поклонников шоу.
"Мы и сами удивились, что люди хотели увидеть и опять вспомнить эту нашу настолько русскую и всеми полюбившуюся сказку "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Александра Пушкина", — прокомментировала фигуристка выбор первого шоу.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с командой долго думала, с какими мюзиклами выйти к зрителям, так как премьеру балета на льду "Лебединое озеро" пришлось перенести на следующий год.
В итоге было решено провести соцопрос среди поклонников шоу.
"Мы и сами удивились, что люди хотели увидеть и опять вспомнить эту нашу настолько русскую и всеми полюбившуюся сказку "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Александра Пушкина", — прокомментировала фигуристка выбор первого шоу.
Участники мюзикла до последнего боялись, что все опять могут закрыть, как это было в марте.
Но когда стало известно, что шоу точно будут, фигуристы собрались после долгого перерыва и начали активно тренироваться, чтобы удивить зрителей эффектными элементами: прыжками, сальто, вращениями, поддержками и много чем еще.
Участники мюзикла до последнего боялись, что все опять могут закрыть, как это было в марте.
Но когда стало известно, что шоу точно будут, фигуристы собрались после долгого перерыва и начали активно тренироваться, чтобы удивить зрителей эффектными элементами: прыжками, сальто, вращениями, поддержками и много чем еще.
"Подготовка классно проходила. Мы, наверное, часов по 12 проводили на льду, но все было весело и здорово",— прокомментировал олимпийский чемпион Илья Кулик.
Исполнитель роли коварного Фарлафа отметил, что когда спортсмены выходят на лед, то полностью погружаются в атмосферу русской сказки.
"Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты — одна говорящая голова чего стоит", — подчеркнул Кулик.
"Подготовка классно проходила. Мы, наверное, часов по 12 проводили на льду, но все было весело и здорово",— прокомментировал олимпийский чемпион Илья Кулик.
Исполнитель роли коварного Фарлафа отметил, что когда спортсмены выходят на лед, то полностью погружаются в атмосферу русской сказки.
"Я принял участие в тысяче шоу по всему миру: и в Америке выступал в самых больших постановках, и в Японии, и в Европе, но, конечно, такого размаха, как здесь, нигде нет: и свет, и спецэффекты — одна говорящая голова чего стоит", — подчеркнул Кулик.
Одна из "изюминок" спектакля — номера с полетами.
"Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов — с продвижением — больше нет", — рассказала Навка которая в мюзикле тоже исполняет этот сложный трюк.
Для того, чтобы фигуристы летали на высоте нескольких метров вперед-назад, а также вверх и вниз, на потолке установили множество подвесов. Хотя возвести такую конструкцию очень сложно, постановщики не отказываются от этой задумки — красота и зрелищность стоят того.
Одна из "изюминок" спектакля — номера с полетами.
"Их можно увидеть только у нас. Нигде в мире на ледовых шоу, именно таких полетов — с продвижением — больше нет", — рассказала Навка которая в мюзикле тоже исполняет этот сложный трюк.
Для того, чтобы фигуристы летали на высоте нескольких метров вперед-назад, а также вверх и вниз, на потолке установили множество подвесов. Хотя возвести такую конструкцию очень сложно, постановщики не отказываются от этой задумки — красота и зрелищность стоят того.
Еще один не менее сложный этап при подготовке шоу — подбор голосов, которыми говорят герои, и музыкального сопровождения. Все-таки именно песни и реплики превращают отточенные трюки в спектакль на льду.
Вот уже несколько лет мюзиклы Татьяны Навки не обходятся без участия Филиппа Киркорова. По словам фигуристки, народный артист России давно стал "визитной карточкой" ее постановок.
Еще один не менее сложный этап при подготовке шоу — подбор голосов, которыми говорят герои, и музыкального сопровождения. Все-таки именно песни и реплики превращают отточенные трюки в спектакль на льду.
Вот уже несколько лет мюзиклы Татьяны Навки не обходятся без участия Филиппа Киркорова. По словам фигуристки, народный артист России давно стал "визитной карточкой" ее постановок.
Например, в "Руслане и Людмиле" он озвучил злого колдуна Черномора, которого играет российско-итальянский фигурист Иван Бариев (Ригини).
В мюзиклах также можно услышать голоса Ани Лорак, Александра Панайотова, Григория Лепса и других артистов.
Например, в "Руслане и Людмиле" он озвучил злого колдуна Черномора, которого играет российско-итальянский фигурист Иван Бариев (Ригини).
В мюзиклах также можно услышать голоса Ани Лорак, Александра Панайотова, Григория Лепса и других артистов.
Шоу Татьяны Навки любят зрители всех возрастов. "Мы тремя поколениями пришли", — рассказала Ирина, которая посмотрела мюзикл вместе с 5-летним сыном Колей и его бабушкой Татьяной.
В прошлом году мальчик был на мюзикле Навки "Аленький цветочек". По словам Ирины, уже тогда, в четыре года, ему понравился спектакль, а сейчас он делится первыми впечатлениями.
"Мне больше всего понравилось, как Руслан (Петр Чернышев) сражался со злым дядей", — рассказал Коля.
Его мама отметила, на шоу они пошли еще и потому, что во многих детских садах в этом году беда с новогодними утренниками — на елки из-за пандемии запретили приглашать Деда Мороза и Снегурочку.
"А развлекать ребенка как-то надо и создавать ему праздник тоже", — считает Ирина.
Шоу Татьяны Навки любят зрители всех возрастов. "Мы тремя поколениями пришли", — рассказала Ирина, которая посмотрела мюзикл вместе с 5-летним сыном Колей и его бабушкой Татьяной.
В прошлом году мальчик был на мюзикле Навки "Аленький цветочек". По словам Ирины, уже тогда, в четыре года, ему понравился спектакль, а сейчас он делится первыми впечатлениями.
"Мне больше всего понравилось, как Руслан (Петр Чернышев) сражался со злым дядей", — рассказал Коля.
Его мама отметила, на шоу они пошли еще и потому, что во многих детских садах в этом году беда с новогодними утренниками — на елки из-за пандемии запретили приглашать Деда Мороза и Снегурочку.
"А развлекать ребенка как-то надо и создавать ему праздник тоже", — считает Ирина.
"А мне сальтухи понравились", — заявил 8-летний Демид.
Школьник приехал на шоу из подмосковных Химок вместе с родителями и старшей сестрой, 9-летней Василисой. На нее произвели впечатление световые эффекты и костюмы.
"Все очень красиво", — считает она.
Их мама Ирина добавила, что они подготовились к посещению представления.
"Маски есть, перчатки тоже. Тем более, если все время сидеть дома, что дети тогда увидят — ничего", — уверена она.
"А мне сальтухи понравились", — заявил 8-летний Демид.
Школьник приехал на шоу из подмосковных Химок вместе с родителями и старшей сестрой, 9-летней Василисой. На нее произвели впечатление световые эффекты и костюмы.
"Все очень красиво", — считает она.
Их мама Ирина добавила, что они подготовились к посещению представления.
"Маски есть, перчатки тоже. Тем более, если все время сидеть дома, что дети тогда увидят — ничего", — уверена она.
Из-за пандемии зал заполнен только на 25 процентов. При вместимости в 16 тысяч зрителей в обычное время, сейчас на трибунах "Мегаспорта" может расположиться максимум три тысячи (расчеты произвел Роспотребнадзор. — Прим. ред.)
По словам Татьяны Навки, в таком огромном пространстве и с таким количеством зрителей практически невозможно заразиться коронавирусом.
"Здесь намного меньше опасности, чем в метро, в магазинах, транспорте", — подчеркнула олимпийская чемпионка.
Тем более, что на арене предприняты все меры безопасности. Сотрудники внимательно следят за тем, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, а также были в масках и перчатках.
Из-за пандемии зал заполнен только на 25 процентов. При вместимости в 16 тысяч зрителей в обычное время, сейчас на трибунах "Мегаспорта" может расположиться максимум три тысячи (расчеты произвел Роспотребнадзор. — Прим. ред.)
По словам Татьяны Навки, в таком огромном пространстве и с таким количеством зрителей практически невозможно заразиться коронавирусом.
"Здесь намного меньше опасности, чем в метро, в магазинах, транспорте", — подчеркнула олимпийская чемпионка.
Тем более, что на арене предприняты все меры безопасности. Сотрудники внимательно следят за тем, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, а также были в масках и перчатках.
В мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вместе с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым на лед вышла самая титулованная фигуристка планеты Алина Загитова, а также чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания.
В мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств" вместе с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым на лед вышла самая титулованная фигуристка планеты Алина Загитова, а также чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и другие звезды фигурного катания.
Здесь зрителей тоже ждали сложнейшие трюки, номера с полетами и красочные костюмы, вдохновленные персонажами из сказок "Спящая красавица", "Алиса в стране чудес", а также фильмом "Малефисента" с Анджелиной Джоли.
Оба спектакля будут показывать в ДС "Мегаспорт" по 7 января включительно.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.
Здесь зрителей тоже ждали сложнейшие трюки, номера с полетами и красочные костюмы, вдохновленные персонажами из сказок "Спящая красавица", "Алиса в стране чудес", а также фильмом "Малефисента" с Анджелиной Джоли.
Оба спектакля будут показывать в ДС "Мегаспорт" по 7 января включительно.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером шоу.