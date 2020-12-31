https://ria.ru/20201231/molodezh-1591688134.html

В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи

В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи

Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T11:10

2020-12-31T11:10

2020-12-31T11:10

дмитрий свищев

госдума рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841759_0:283:3100:2027_1920x0_80_0_0_13a95efa098bbb499811028873bbec6f.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить карьеру или бизнес на родине, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.Он напомнил, что теперь, благодаря закону, молодые семьи могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья и получить пособие при рождении ребёнка. Кроме того, добавил Свищев, без внимания не останутся и молодые предприниматели и ученые, что будет способствовать развитию страны и движению вперёд."Уверен, что данный закон даст серьезный толчок в развитии молодёжи в России. Думаю, что многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить свою карьеру или свой бизнес на родине", - добавил Свищев.

https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий свищев, госдума рф, владимир путин, общество