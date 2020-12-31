Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201231/molodezh-1591688134.html
В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи
В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи
Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T11:10
2020-12-31T11:10
дмитрий свищев
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841759_0:283:3100:2027_1920x0_80_0_0_13a95efa098bbb499811028873bbec6f.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить карьеру или бизнес на родине, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.Он напомнил, что теперь, благодаря закону, молодые семьи могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья и получить пособие при рождении ребёнка. Кроме того, добавил Свищев, без внимания не останутся и молодые предприниматели и ученые, что будет способствовать развитию страны и движению вперёд."Уверен, что данный закон даст серьезный толчок в развитии молодёжи в России. Думаю, что многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить свою карьеру или свой бизнес на родине", - добавил Свищев.
https://ria.ru/20201223/molodezh-1590586925.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841759_397:0:3100:2027_1920x0_80_0_0_5c4abe921cdc47d664a20df48a574e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий свищев, госдума рф, владимир путин, общество

В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи

11:10 31.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на катке у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Молодые люди на катке у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить карьеру или бизнес на родине, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.
"Законодательное продление возраста российской молодёжи - это важное событие. Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи", - сказал РИА Новости депутат.
Он напомнил, что теперь, благодаря закону, молодые семьи могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья и получить пособие при рождении ребёнка. Кроме того, добавил Свищев, без внимания не останутся и молодые предприниматели и ученые, что будет способствовать развитию страны и движению вперёд.
"Уверен, что данный закон даст серьезный толчок в развитии молодёжи в России. Думаю, что многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить свою карьеру или свой бизнес на родине", - добавил Свищев.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 15:50
В Госдуме объяснили, почему возраст молодежи повысили до 35 лет
 
Дмитрий СвищевГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:35Спасатели потушили пожар возле поселка Верхний Юрт в Сочи
07:29Иран призвал Совбез ООН повлиять на дестабилизирующую политику США
06:41Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР
06:18В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за 2020 год
05:28Москвичей предупредили о резком похолодании после Нового года
05:24Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
04:41Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым "быть с Украиной"
04:11Диетолог рассказал, что надо пить 1 января
04:09Сахалинец захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами
03:22ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
03:19В сочинском лесу произошел пожар во время запуска фейерверков
02:22В Госдуме жестко ответили Киеву на слова о "нормандском формате"
02:13Адвокат рассказал, кого могут оштрафовать за запуск фейерверков
02:12Умер британский рэпер MF Doom
02:06Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
01:43Рогозин оценил версию о причастности робота "Федора" к трещине на МКС
01:40Политолог резко ответил на заявление Порошенко об операции против россиян
01:14Эксперт дал совет по определению поддельного алкоголя
00:52Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" в истории страны
00:50Сократился список запрещенных для женщин профессий
Лента новостейМолния