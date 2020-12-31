В Госдуме оценили преимущества закона о молодежи
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМолодые люди на катке у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Закон о молодёжной политике в РФ позволит большему числу граждан получить меры господдержки, многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить карьеру или бизнес на родине, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.
"Законодательное продление возраста российской молодёжи - это важное событие. Благодаря этому больше граждан смогут воспользоваться мерами господдержки, предусмотренными для молодежи", - сказал РИА Новости депутат.
Он напомнил, что теперь, благодаря закону, молодые семьи могут рассчитывать на поддержку государства при покупке жилья и получить пособие при рождении ребёнка. Кроме того, добавил Свищев, без внимания не останутся и молодые предприниматели и ученые, что будет способствовать развитию страны и движению вперёд.
"Уверен, что данный закон даст серьезный толчок в развитии молодёжи в России. Думаю, что многие молодые люди могут передумать уезжать на Запад и будут строить свою карьеру или свой бизнес на родине", - добавил Свищев.
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