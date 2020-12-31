https://ria.ru/20201231/minneapolis-1591695271.html

В США полиция застрелила мужчину в том же штате, где убили Флойда

В США полиция застрелила мужчину в том же штате, где убили Флойда

Полицейские в Миннеаполисе, где весной вспыхнули протесты и беспорядки после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T12:30

2020-12-31T12:30

2020-12-31T14:18

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

миннеаполис

сша

в мире

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Полицейские в Миннеаполисе, где весной вспыхнули протесты и беспорядки после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили мужчину в ходе перестрелки, сообщает местная газета Star Tribune.Как сообщается, полицейские утверждают, что мужчина открыл огонь после того, как они в среду вечером попытались остановить его машину для проверки. По меньшей мере один из сотрудников правоохранительных органов открыл ответный огонь. В результате стрельбы мужчина скончался, сидевшая в автомобиле женщина не пострадала.По данным издания, это первый случай гибели человека в результате действий полиции в городе после инцидента с Флойдом. В среду вечером на место происшествия стянулась толпа из примерно 100 протестующих. Ситуация периодически накалялась, когда они начали закидывать полицию снежками и выкрикивать ругательства.Глава местной полиции Медариа Аррадондо пообещал как можно скорее обнародовать запись, снятую нательной камерой полицейского. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и позволить властям провести расследование.Полиция не уточняет личность погибшего, также не сообщается, был ли он афроамериканцем. Сколько полицейских принимали участие в стрельбе, не известно.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

миннеаполис

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, сша, в мире