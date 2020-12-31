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Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей
Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей
Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T15:28
2020-12-31T16:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.
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москва, происшествия

Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей

15:28 31.12.2020 (обновлено: 16:13 31.12.2020)
 
© Дептранс МосквыМужчина спустился на рельсы на станции метро "Косино". Кадр видео
Мужчина спустился на рельсы на станции метро Косино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© Дептранс Москвы
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Вчера на станции "Косино" мужчина слез на рельсы и все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо "Руднево" молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.

"Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.

 
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