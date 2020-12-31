Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей
15:28 31.12.2020 (обновлено: 16:13 31.12.2020)
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Вчера на станции "Косино" мужчина слез на рельсы и все могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо "Руднево" молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.
"Машиниста уже ждет награда и премия, а недобросовестного пассажира — штраф. Мы изучим все детали дела и, если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.