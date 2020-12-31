https://ria.ru/20201231/metro-1591714127.html

Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей

Москвич слез на рельсы станции метро и получил штраф в миллион рублей

Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T15:28

2020-12-31T15:28

2020-12-31T16:13

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Мужчине, который спустился на рельсы на станции "Косино" в метро Москвы перед приближающимся поездом, грозит штраф около одного миллиона рублей, а машиниста, который успел остановить состав, ждет премия, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что пассажир сам спустился на рельсы. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его забрали сотрудники полиции.

https://ria.ru/20201225/rzhd-1590958694.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия