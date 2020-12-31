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Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра, также будут работать более 170 маршрутов наземного городского транспорта. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T00:36
2020-12-31T00:36
новый год—2021
россия
московские центральные диаметры (мцд)
метро
московское центральное кольцо (мцк)
москва
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра, также будут работать более 170 маршрутов наземного городского транспорта.Метро Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) в новогоднюю ночь и Рождество будут работать без перерывов. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января воспользоваться метро и МЦК можно будет бесплатно. МЦД-1 и МЦД-2 в канун Нового года и Рождества продлят режим работы. С 31 декабря по 1 января запустят дополнительные ночные поезда, с конечных станций диаметров они будут выезжать около 2 часов ночиПомимо этого, в новогоднюю ночь будут действовать 174 регулярных маршрута наземного городского пассажирского транспорта: 59 из них станут круглосуточными, 100 продолжат работу до 03.30. График еще 15 ночных маршрутов останется без изменений.В общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19 пассажирам необходимо надевать маску и перчатки. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах и у кассиров-контролеров во время поездки.
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россия, московские центральные диаметры (мцд), метро, московское центральное кольцо (мцк), москва, общество

Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным

00:36 31.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИнформационные стикеры на станции Московского метрополитена с призывом соблюдать дистанцию
Информационные стикеры на станции Московского метрополитена с призывом соблюдать дистанцию - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра, также будут работать более 170 маршрутов наземного городского транспорта.
Метро Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) в новогоднюю ночь и Рождество будут работать без перерывов. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января воспользоваться метро и МЦК можно будет бесплатно. МЦД-1 и МЦД-2 в канун Нового года и Рождества продлят режим работы. С 31 декабря по 1 января запустят дополнительные ночные поезда, с конечных станций диаметров они будут выезжать около 2 часов ночи
Помимо этого, в новогоднюю ночь будут действовать 174 регулярных маршрута наземного городского пассажирского транспорта: 59 из них станут круглосуточными, 100 продолжат работу до 03.30. График еще 15 ночных маршрутов останется без изменений.
В общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19 пассажирам необходимо надевать маску и перчатки. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах и у кассиров-контролеров во время поездки.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
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