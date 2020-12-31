https://ria.ru/20201231/metro-1591662258.html

Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в московском метро в новогоднюю ночь будет бесплатным

Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра, также будут работать более 170 маршрутов наземного городского транспорта. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T00:36

2020-12-31T00:36

2020-12-31T00:36

новый год—2021

россия

московские центральные диаметры (мцд)

метро

московское центральное кольцо (мцк)

москва

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным до 6 утра, также будут работать более 170 маршрутов наземного городского транспорта.Метро Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) в новогоднюю ночь и Рождество будут работать без перерывов. С 20.00 31 декабря до 06.00 1 января воспользоваться метро и МЦК можно будет бесплатно. МЦД-1 и МЦД-2 в канун Нового года и Рождества продлят режим работы. С 31 декабря по 1 января запустят дополнительные ночные поезда, с конечных станций диаметров они будут выезжать около 2 часов ночиПомимо этого, в новогоднюю ночь будут действовать 174 регулярных маршрута наземного городского пассажирского транспорта: 59 из них станут круглосуточными, 100 продолжат работу до 03.30. График еще 15 ночных маршрутов останется без изменений.В общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19 пассажирам необходимо надевать маску и перчатки. Приобрести защитные средства можно в билетных кассах и у кассиров-контролеров во время поездки.

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россия, московские центральные диаметры (мцд), метро, московское центральное кольцо (мцк), москва, общество