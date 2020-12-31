https://ria.ru/20201231/merkel-1591665629.html

Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение

Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала самым необычным за все годы своего правления новогоднее обращение к гражданам, которое с большой вероятностью будет последним РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:25

2020-12-31T02:25

2020-12-31T02:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

европа

майнц

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала самым необычным за все годы своего правления новогоднее обращение к гражданам, которое с большой вероятностью будет последним для нее в этой должности, по ее словам, никогда за это время уходящий год не воспринимался настолько тяжелым, а в Новый год люди не смотрели с такой надеждой.В сентябре 2021 году в ФРГ пройдут выборы в бундестаг. Меркель не будет претендовать на пост канцлера. Теоретический шанс, что Меркель сможет обратиться к гражданам вновь в 2021 году будет только в том случае, если новый канцлер после выборов не успеет вступить в должность в случае длительных коалиционных переговоров, которые в Германии могут длиться несколько месяцев.Меркель добавила, что желает всем гражданам и их семьям "от всего сердца здоровья, веры и божественного благословения в новом, 2021 году".Свое, вероятно, последнее обращение Меркель посвятила исключительно теме пандемии и связанным с ней событиями."Дорогие соотечественницы и соотечественники, что за год остался позади нас! 2020-й - это нечто, что настигло нас и чего не ожидал весь мир. Неизвестный до этого мир проник в наши тела и наши жизни. Он настигал нас в том, что нам наиболее присуще как людям: в тесных контактах, при объятиях, в беседах, на праздниках. Вирус сделал обычное поведение рискованным, а совсем непривычные меры защиты - нормальными", - заявила Меркель в новогоднем обращении к жителям ФРГ.По ее словам, 2020 годы был "годом научения", поскольку пришлось реагировать на вирус, о котором не было точного научного знания и информации, приходилось принимать решения, на эффективность которых можно было только надеяться."Пандемия коронавируса была и есть политический, социальный и экономический вызов столетия. Она является историческим кризисом, который всех сильно, а некоторых очень сильно обременил. Я знаю, что это потребовало от вас и далее будет требовать огромного доверия и терпения идти на это исторические усилие. За это я благодарю вас от всего сердца", - продолжила канцлер.По ее словам, в конце этого года все это значит - продолжать придерживаться принятых решений и доверять. Меркель подчеркнула, что общество не должно забывать, как много людей потеряли близких, не имея при этом возможности провести с ними последние часы. "Я не могу смягчить вашу боль, но сегодня вечером я думаю также о них", - заявила канцлер.Меркель продолжила, отметив, что не может и представить, "как горько должно быть тем, кто потерял из-за короны любимого человека или борется с последствиями болезни, когда некоторые неисправимые оспаривают вирус (его существование) и отрицают его". "Теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению к этим людям", - заявила Меркель, имея в виду противников ограничительных мер, некоторые из которых распространяются недостоверную информацию о коронавирусе и теории заговора, устраивают акции протеста."Обеспокоенность и неопределенность", по ее словам, стали определяющими для 2020 года. В то же время, продолжила она, прошедший год стал тем временем, когда "многие смогли перерасти себя, не трезвоня об этом на каждом углу". "Это показали нам врачи и сестринский персонал в больницах, домах престарелых и других учреждениях. Это проявилось среди сотрудников учреждений здравоохранения, которые неожиданно стали центром борьбы с вирусом. Мы видим этом в энергичности нашей армии, которая везде и всюду оказывает поддержку", - отметила канцлера.Меркель также упомянула людей, которые "сделали жизнь возможной вопреки пандемии", перечислив работников супермаркетов, которые никогда не закрывались во время пандемии, работников сферы грузоперевозок, отделов почты, общественного транспорта, полицию, школьных сотрудников и работников детсадов, а также персонал религиозных учреждений и СМИ."И я как и прежде благодарю за то, как дисциплинировано большинство людей носит маски, как они стараются соблюдать дистанцию. В этом для меня проявляется то, что делает возможной жизнь в человеколюбивом обществе: внимательное отношение к другим, понимание необходимости сдерживать себя, осознание чувства солидарности. Эта позиция миллионов сограждан позволила нам многого избежать в этой пандемии. Она будет нужна и в наступающем году", - заявила Меркель.Она пояснила, что надежду на благоприятное развитие событий в следующем году ей дает начало вакцинации в ЕС и ФРГ с 27 декабря. Она также добавила, что возлагает надежду на ученых, которые в ФРГ уже проявили себя в разработке систем тестирования на коронавирус и разработке вакцины. Отдельно Меркель упомянула основатель фирмы-разработчика вакцины BioNTech Угура Шахина и Юзлем Тюречи из Майнца, отметив, что их международная команда является доказательством того, что "европейское и международное сотрудничество, сила разнообразия ведут к прогрессу".Меркель подчеркнула далее проблему экономических вызовов, которые она назвала "исполинскими", но отметила эффективность принятых в ФРГ мер поддержки.Канцлер подчеркнула, что не все в новом году будет "о коронавирусе". "Нет, и так не было и ранее. И не с началом пандемии изменился мир, в котором мы живем, резко и основательно. Поэтому стало более важным, чтобы Германия всеми силами жизнь и своей креативностью разработала смелые идеи для будущего. Чтобы наша экономика, мобильность, наша были благоприятны для климата. Чтобы все люди в Германии могли извлекать выгоду из равных жизненных возможностей и реального справедливого доступа к образованию. Чтобы мы могли с Европой лучше самоутверждаться в глобализированном и цифровизированном мире", - заявила Меркель.Канцлер отметила, что не намерена ничего "приукрашивать", Германия живет в тяжелое время. "Так будет оставаться еще довольно долгое время. То, как мы пройдем пандемию, еще долго будет зависеть от нас. Зима является и останется сложной", - заявила Меркель, подчеркнув, что все уже знают, как надо вести себя, чтобы бороться с распространяем вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/merkel-1591665401.html

https://ria.ru/20201217/merkel-1589744470.html

https://ria.ru/20201216/merkel-1589511779.html

https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html

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европа

майнц

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