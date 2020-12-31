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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201231/merkel-1591665401.html
Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса
Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T02:11
2020-12-31T02:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ангела меркель
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берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.В обращении Меркель назвала вакцины одним из "символов надежды" 2021 года.В Германии как и в других странах Евросоюза с 27 декабря началась вакцинация первой допущенной в блоке вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. В Германии высшей приоритетной группой являются люди старше 80 лет, жильцы и сотрудники домов престарелых, медперсонал. Далее идет группа высокого приоритета, среди прочего, люди старше 70 лет, полицейские и другие. В группе повышенного приоритета, где возрастной критерий - 60 лет, есть и "люди на релевантных позициях в правительстве". Меркель, которой 66 лет, подходит для третьей группы, но время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти в соответствии с поступающими заявками и количеством доступной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса

02:11 31.12.2020
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.
"Каждый день становится все больше (вакцинированных), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп - а далее уже все, кто захочет. Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь", - заявила Меркель в новогоднем обращении к гражданам, текстовую версию которого заранее обнародовала пресс-служба правительства.
В обращении Меркель назвала вакцины одним из "символов надежды" 2021 года.
В Германии как и в других странах Евросоюза с 27 декабря началась вакцинация первой допущенной в блоке вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. В Германии высшей приоритетной группой являются люди старше 80 лет, жильцы и сотрудники домов престарелых, медперсонал. Далее идет группа высокого приоритета, среди прочего, люди старше 70 лет, полицейские и другие. В группе повышенного приоритета, где возрастной критерий - 60 лет, есть и "люди на релевантных позициях в правительстве". Меркель, которой 66 лет, подходит для третьей группы, но время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти в соответствии с поступающими заявками и количеством доступной вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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