https://ria.ru/20201231/merkel-1591665401.html

Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса

Меркель рассказала, когда сделает прививку от коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T02:11

2020-12-31T02:11

2020-12-31T02:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евросоюз

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568563501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0ca6682639d1e52406888c344f4612c.jpg

БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.В обращении Меркель назвала вакцины одним из "символов надежды" 2021 года.В Германии как и в других странах Евросоюза с 27 декабря началась вакцинация первой допущенной в блоке вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. В Германии высшей приоритетной группой являются люди старше 80 лет, жильцы и сотрудники домов престарелых, медперсонал. Далее идет группа высокого приоритета, среди прочего, люди старше 70 лет, полицейские и другие. В группе повышенного приоритета, где возрастной критерий - 60 лет, есть и "люди на релевантных позициях в правительстве". Меркель, которой 66 лет, подходит для третьей группы, но время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти в соответствии с поступающими заявками и количеством доступной вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/vaktsinatsiya-1591428753.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евросоюз, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире