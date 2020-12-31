https://ria.ru/20201231/mayonez-1591667899.html
Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу
Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T04:28
2020-12-31T04:28
2020-12-31T06:48
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
майонез
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте ведомства.Роспотребнадзор напомнил, что обилие зеленых листьев "не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными". Отмечается, что в двух столовых ложках майонеза, жирной сметаны и медово-горчичной заправки содержится 200 килокалорий.Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать майонез в магазине. Подчеркивается, что в нем не должно быть много комков и пузырьков. Срок хранения не должен быть больше 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов."Сейчас в магазинах можно встретить множество "легких" заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, майонез, общество
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора
советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор напомнил, что обилие зеленых листьев "не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными". Отмечается, что в двух столовых ложках майонеза, жирной сметаны и медово-горчичной заправки содержится 200 килокалорий.
"Один из способов снизить калорийность блюда с майонезом - приготовить майонез самостоятельно... Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса", - говорится в сообщении.
Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать майонез в магазине. Подчеркивается, что в нем не должно быть много комков и пузырьков. Срок хранения не должен быть больше 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов.
"Сейчас в магазинах можно встретить множество "легких" заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными", - добавляется в сообщении.