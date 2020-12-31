https://ria.ru/20201231/mayonez-1591667899.html

Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу

Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу

Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T04:28

2020-12-31T04:28

2020-12-31T06:48

новый год—2021

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

майонез

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно, чтобы снизить калорийность блюд, об этом сообщается на сайте ведомства.Роспотребнадзор напомнил, что обилие зеленых листьев "не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными". Отмечается, что в двух столовых ложках майонеза, жирной сметаны и медово-горчичной заправки содержится 200 килокалорий.Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать майонез в магазине. Подчеркивается, что в нем не должно быть много комков и пузырьков. Срок хранения не должен быть больше 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов."Сейчас в магазинах можно встретить множество "легких" заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201230/retsepty-1590240033.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, майонез, общество