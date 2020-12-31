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https://ria.ru/20201231/marshruty-1591694591.html
Эксперты рассказали, куда россияне ездили на автобусах в 2020 году
Эксперты рассказали, куда россияне ездили на автобусах в 2020 году
По данным аналитиков, самым популярными городами для поездок на автобусе в 2020 году стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж, Киржач,... РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T12:23
2020-12-31T12:23
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самым популярными городами для поездок на автобусе в 2020 году стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж, Киржач, Переславль-Залесский, Новомосковск, Рязань, Тихвин, Тула, Великий Новгород и Смоленск, сообщает Туту.ру.Средний чек за билет по России составил 843 рубля, это на девять процентов меньше, чем в 2019 году.С зарубежными поездками сложнее. Как пояснил, Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка сервиса, в 2020 году из заграничных автобусных маршрутов осталась Белоруссия и транзит через ее территорию. Кроме того, по его словам, стабильно высоким спросом пользовались города Украины, так как автобусы были единственным способом туда добраться напрямую. Других легальных международных рейсов нет.Среди белорусских городов в топе по спросу Минск, Витебск, Гомель и Могилев, а среди украинских направлений — Киев, Луганск и Одесса.Средний чек за зарубежную поездку на автобусе из России, по предварительным данным, в 2020 году составил 1 775 рублей, это на пять процентов больше, чем в 2019 году."Главный тренд этого года в автобусных перевозках — это рост доли продажи билетов онлайн из-за вирусных ограничений при общем падении спроса, – уточнил Сергей Николаев. – Даже весной, оставаясь дома, путешественники все же планировали поездки. Но, стараясь избегать мест массового скопления людей, стали на 20 процентов чаще выбирать онлайн-сервисы по продаже билетов. И затем, в период смягчения ограничений, рынок продажи онлайн сохранил свою возросшую долю".
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Эксперты рассказали, куда россияне ездили на автобусах в 2020 году

12:23 31.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрохожий на фоне праздничного "Дедморобуса" с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года
Прохожий на фоне праздничного Дедморобуса с музыкантами в костюмах Дедов Морозов, который ездит по улицам Санкт-Петербурга в преддверии нового года - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самым популярными городами для поездок на автобусе в 2020 году стали Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж, Киржач, Переславль-Залесский, Новомосковск, Рязань, Тихвин, Тула, Великий Новгород и Смоленск, сообщает Туту.ру.
Средний чек за билет по России составил 843 рубля, это на девять процентов меньше, чем в 2019 году.
С зарубежными поездками сложнее. Как пояснил, Сергей Николаев, заместитель генерального директора по развитию автобусного рынка сервиса, в 2020 году из заграничных автобусных маршрутов осталась Белоруссия и транзит через ее территорию.
Кроме того, по его словам, стабильно высоким спросом пользовались города Украины, так как автобусы были единственным способом туда добраться напрямую. Других легальных международных рейсов нет.
Среди белорусских городов в топе по спросу Минск, Витебск, Гомель и Могилев, а среди украинских направлений — Киев, Луганск и Одесса.
Средний чек за зарубежную поездку на автобусе из России, по предварительным данным, в 2020 году составил 1 775 рублей, это на пять процентов больше, чем в 2019 году.
"Главный тренд этого года в автобусных перевозках — это рост доли продажи билетов онлайн из-за вирусных ограничений при общем падении спроса, – уточнил Сергей Николаев. – Даже весной, оставаясь дома, путешественники все же планировали поездки. Но, стараясь избегать мест массового скопления людей, стали на 20 процентов чаще выбирать онлайн-сервисы по продаже билетов. И затем, в период смягчения ограничений, рынок продажи онлайн сохранил свою возросшую долю".
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