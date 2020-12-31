https://ria.ru/20201231/lyubimova-1591341452.html

Биография Ольги Любимовой

Биография Ольги Любимовой

Министр культуры России Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Ее отец, Борис Любимов, – российский театровед, кандидат... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T01:52

2020-12-31T01:52

2020-12-31T01:52

ольга любимова

справки

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Министр культуры России Ольга Борисовна Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Ее отец, Борис Любимов, – российский театровед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИСа, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина.Мать – внучка актера Василия Качалова Мария Шверубович (1949-2018), была актрисой театра "Современник".Ольга Любимова училась на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед". Профессиональную карьеру начала в информационном агентстве Русской Православной Церкви ("ИА РПЦ"). http://realistfilm.info/news/lubimova-261220.htmlС 2001 года работала на телевидении. Была корреспондентом "Третьего канала" (программы "Итоги недели с Глебом Пьяных", "Главная тема", "Цена вопроса", "Дольче Вита", "Выводы"), программы "Ортодокс" на ТВЦ. В последующие годы – автор и шеф-редактор программы "Православный календарь" (2002), шеф-редактор программ "Регион" (2003), "Русский взгляд" с Иваном Демидовым (2003-2005), продюсер программы "Русский взгляд" (2005). Была ведущей ток-шоу "Горожанка", программ "Москва-2009", "Город и люди" на телеканале "Столица".С 2010 по 2011 год руководила информационно-аналитической программой "Контекст" на телеканале "Культура".С 2011 по 2012 год – старший продюсер документального кино программного департамента ООО "Телеканал ТВ3". В это же время продолжала сотрудничать с ИА РПЦ в качестве шеф-редактора передач "Православный календарь", "Русский взгляд" (совместно с "Третьим каналом"), участвовала в создании программ для телеканала "Спас" и в организации прямых трансляций богослужений.С 2015 по 2016 год была советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии министерства культуры РФ.В 2016-2018 годах занимала должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ АО "Первый канал".С 2018 по 2020 год – директор департамента кинематографии министерства культуры России.21 января 2020 года назначена министром культуры РФ. Ольга Любимова принимала участие в создании более 80 документальных фильмов. В частности, она написала сценарии к фильмам "Путь патриарха" (2009), "Столыпин, выстрел в Россию, XX век" (2012), "Ангелы с моря" (2013), "Преподобный Сергий Радонежский" (2014), "Никита Михалков" (2015), а также к мини-сериалу "Война и мифы" (2014), снятому по книге Владимира Мединского "Война. Мифы СССР. 1939-1945".Ольга Любимова замужем за журналистом и комментатором "Первого канала" Евгением Барановым. У пары двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, справки