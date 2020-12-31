https://ria.ru/20201231/luna-1591732604.html

Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году

Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году

Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T19:09

2020-12-31T19:09

2020-12-31T19:09

россия

луна

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось о планах облета Луны космонавтами в 2029 году.Изначально планировалось, что для отправки экипажей на Луну будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", но в декабре стало известно, что для этого будет достаточно ракеты "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201222/luna-1590439974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин