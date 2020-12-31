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Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году
Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году
Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T19:09
2020-12-31T19:09
россия
луна
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Ранее сообщалось о планах облета Луны космонавтами в 2029 году.Изначально планировалось, что для отправки экипажей на Луну будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", но в декабре стало известно, что для этого будет достаточно ракеты "Ангара-А5В".
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россия, луна, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Россия впервые отправит космонавтов на облет Луны в 2028 году

19:09 31.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось о планах облета Луны космонавтами в 2029 году.

"И в 2028 году мы должны отправить экипаж на облёт Луны, и в 2030-м посадить наш экипаж на Луну", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Изначально планировалось, что для отправки экипажей на Луну будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", но в декабре стало известно, что для этого будет достаточно ракеты "Ангара-А5В".
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РоссияЛунаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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