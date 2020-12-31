https://ria.ru/20201231/lukashenko-1591706526.html
Лукашенко рассказал о новогоднем желании
Лукашенко рассказал о новогоднем желании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, чего он желает в канун Нового года. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:18
2020-12-31T14:18
2020-12-31T15:54
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, чего он желает в канун Нового года.Как отметил Лукашенко, сейчас достижения белорусских властей и общества могут кому-то показаться незначительными. "Пройдет время — будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", — заключил глава государства.В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции. Они продолжаются до сих пор. Для разгона митингующих силовики использовали спецсредства и спецтехнику.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 31 дек — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
рассказал журналистам, чего он желает в канун Нового года.
"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство", — цитирует президента Sputnik Беларусь.
Как отметил Лукашенко, сейчас достижения белорусских властей и общества могут кому-то показаться незначительными.
"Пройдет время — будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", — заключил глава государства.
В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции. Они продолжаются до сих пор. Для разгона митингующих силовики использовали спецсредства и спецтехнику.