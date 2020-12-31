https://ria.ru/20201231/lukashenko-1591706526.html

Лукашенко рассказал о новогоднем желании

Лукашенко рассказал о новогоднем желании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, чего он желает в канун Нового года. РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:18

2020-12-31T14:18

2020-12-31T15:54

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, чего он желает в канун Нового года.Как отметил Лукашенко, сейчас достижения белорусских властей и общества могут кому-то показаться незначительными. "Пройдет время — будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", — заключил глава государства.В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции. Они продолжаются до сих пор. Для разгона митингующих силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

https://ria.ru/20201231/lukashenko-1591705494.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире