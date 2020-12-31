https://ria.ru/20201231/lukashenko-1591705494.html

"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год

"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране". РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:08

2020-12-31T14:08

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране".Президент подчеркнул, что это отнюдь не пиар: он всегда в главные праздничные дни на посту."Если выдержу эти несколько суток, я уже забыл, когда нормально спал, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил глава государства. По словам Лукашенко, обращение записывалось в необычном формате и ему интересно, что получилось в итоге.

https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591560532.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире