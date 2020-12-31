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"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год
"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране". РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T14:08
2020-12-31T14:08
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране".Президент подчеркнул, что это отнюдь не пиар: он всегда в главные праздничные дни на посту."Если выдержу эти несколько суток, я уже забыл, когда нормально спал, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил глава государства. По словам Лукашенко, обращение записывалось в необычном формате и ему интересно, что получилось в итоге.
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591560532.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год

14:08 31.12.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране".

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", - сказал Лукашенко, общаясь в четверг с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Президент подчеркнул, что это отнюдь не пиар: он всегда в главные праздничные дни на посту.
"Если выдержу эти несколько суток, я уже забыл, когда нормально спал, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил глава государства. По словам Лукашенко, обращение записывалось в необычном формате и ему интересно, что получилось в итоге.
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