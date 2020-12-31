"Я человек непьющий". Лукашенко рассказал о планах на Новый год
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как проведет Новый год, и назвал себя "дежурным по стране".
"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", - сказал Лукашенко, общаясь в четверг с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент подчеркнул, что это отнюдь не пиар: он всегда в главные праздничные дни на посту.
"Если выдержу эти несколько суток, я уже забыл, когда нормально спал, то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил глава государства. По словам Лукашенко, обращение записывалось в необычном формате и ему интересно, что получилось в итоге.
30 декабря 2020, 13:23Протесты в БелоруссииЛукашенко стал "полноценным бойцом ОМОНа"