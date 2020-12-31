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Названа женщина с самым красивым лицом
Названа женщина с самым красивым лицом
Развлекательный ресурс TC Candler назвал модель из Израиля Яэль Шелбия самой красивой женщиной. РИА Новости, 31.12.2020
2020-12-31T17:34
2020-12-31T17:34
2020-12-31T18:15
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Развлекательный ресурс TC Candler назвал модель из Израиля Яэль Шелбия самой красивой женщиной. Она возглавила топ-100 девушек в видео, опубликованном на YouTube-канале портала, который совместно с Independent Critics ежегодно составляет соответствующий рейтинг. Для нее это четвертое попадание в список. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе.В топ-100 также попали четыре россиянки. Так, актриса и модель Ангелина Данилова заняла 68 место. На 42 строчке рейтинга расположилась 19-летняя модель из Новосибирска Наталья Цевельчугова.Еще одна россиянка, модель и YouTube-блогер Даша Таран заняла 28 место в рейтинге. Выше всех из россиянок удалось подняться модели Октябрине Максимовой — она заняла 20 место.
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